Día 73 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 11 de mayo en su 73° día de guerra. Las negociaciones de paz continúan estancadas: Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y la calificó de inaceptable. Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.

Netanyahu quiere que Israel “reduzca a cero el apoyo militar estadounidense”.

Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán. Jose Luis Magana - FR159526 AP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable. JOE KLAMAR - AFP