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Día 73 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Día 73 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
Día 73 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber- - AFP

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 11 de mayo en su 73° día de guerra. Las negociaciones de paz continúan estancadas: Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.
  • Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.
  • Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.
  • Netanyahu quiere que Israel “reduzca a cero el apoyo militar estadounidense”.
Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.
Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.Jose Luis Magana - FR159526 AP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.
Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.JOE KLAMAR - AFP
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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