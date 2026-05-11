Macron interrumpió un discurso en Nairobi para exigir silencio a jóvenes del público

NAIROBI.- El presidente francés, Emmanuel Macron, interrumpió este lunes el discurso de uno de los oradores durante la cumbre África Forward, en Nairobi, para reclamar silencio al público por las conversaciones que se desarrollaban entre los asistentes.

“Disculpes todos. Eh, eh, eh. Lo siento, pero es imposible hablar de cultura... Tener a personas muy inspiradoras viniendo aquí y dar un discurso con este ruido...”, lanzó Macron desde el escenario, reclamo que recibió los aplausos de parte del público. “Esto es una total falta de respeto”, dijo antes de pedirles a quienes hablaban entre sí que continuaran las discusiones fuera del salón o en las salas destinadas a reuniones bilaterales.

El mandatario francés participa en Kenia de un encuentro que reúne a más de 30 líderes africanos, empresarios y jóvenes emprendedores. La iniciativa forma parte de la estrategia de Francia para reforzar sus vínculos políticos y económicos con el continente africano.

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Llevada a cabo por primera vez en un país anglófono, se prevé que en la cumbre haya reacciones al retiro de las fuerzas francesas de África Occidental, que se completó el año pasado en medio de la menguante influencia regional francesa en los últimos años.

Desde la independencia de las antiguas colonias africanas de Francia, el país había mantenido una política de influencia económica, política y militar que incluía conservar miles de soldados en la región. Pero a menudo los gobernantes de esos países criticaron a la nación europea por lo que dicen es un enfoque humillante y autoritario.

Con información de Associated Press

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