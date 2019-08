"Fue algo considerado", dijo Alex Housden Crédito: Captura de pantalla

La conductora de un noticiero local en Oklahoma, Estados Unidos, comparó a su compañero afroamericano con un gorila que se hizo viral por sacarse una selfie, y luego le pidió disculpas en vivo, con lágrimas en los ojos.

Tras un video que mostraba la particular secuencia del gorila en el zoológico, la presentadora Alex Housden dijo en tono jocoso que el animal "se parecía" a su compañero Jason Hackett.

El comentario de Housden generó una ola de indignación y pedidos de renuncia a su puesto en la estación KOCO-TV.

Un día más tarde, la conductora reconoció que se trató de "algo desconsiderado, inapropiado y que lastimó a la gente".

Y le dijo a su compañero: "Quiero que sepas que entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te quiero tanto. Has sido uno de mis mejores amigos. Nunca haría nada a propósito para lastimarte. Amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, que me disculpo por lo que dije".

Hackett aceptó la disculpa, pero remarcó: "Me hirió mucho y a muchos de ustedes en la comunidad. Espero que sirva de enseñanza".