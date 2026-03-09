Trump dijo que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

Trump añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

“Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, añadió. “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump, mantuvo hoy una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladimir Putin, sobre la situación en Irán y el estado de negociaciones bilaterales sobre la guerra en Ucrania, según indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático del mandatario, de acuerdo a lo informado por agencias rusas.

“Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán”, declaró Ushakov.

La charla, que el Kremlin calificó de “franca y constructiva”, es la primera entre ambos presidentes en más de dos meses, especialmente desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Su último contacto fue a finales de diciembre de 2025 y había girado en torno a la búsqueda de un alto el fuego y el fin de la guerra en Ucrania.

La noticia del diálogo entre Putin y Trump trascendió luego de que el primero ofreciera abiertamente este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense.

“Me gustaría reafirmar nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, dijo este lunes por la mañana el mandatario del Kremlin. Y añadió que “Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable” de la República Islámica.

“En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, afirmó el líder ruso.

Asimismo, la conversación se conoció después de que el presidente norteamericano afirmara que la guerra contra Irán estaba “prácticamente terminada”. Esta declaración impulsó un cierre al alza en Wall Street, revirtiendo las pérdidas iniciales.

Tras sus palabras, la Bolsa de Nueva York logró recuperarse: el Dow Jones subió un 0,50%, el Nasdaq un 1,38% y el S&P 500 un 0,83%, tras haber iniciado la jornada con caídas superiores al 1%.