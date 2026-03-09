Qué dice el mensaje que le envió Vladimir Putin al nuevo ayatollah de Irán

El presidente ruso Vladimir Putin transmitió su apoyo oficial a Mojtaba Khamenei tras su designación como máxima autoridad de la República Islámica. La comunicación escrita ocurre una semana después de la muerte de su antecesor durante una operación militar de Israel y Estados Unidos. El mandatario ratificó la postura de su país frente a la crisis bélica actual para garantizar la continuidad de la alianza bilateral.

¿Cuál es el contenido del texto oficial del Kremlin para el nuevo líder?

La agencia de noticias Tass accedió al documento publicado en el sitio web del gobierno ruso. El texto formaliza el respaldo al dirigente de 56 años frente al escenario geopolítico actual. “Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, dijo el mandatario.

Vladimir Putin manifestó su apoyo al hijo del ayatollah asesinado en Irán Vyacheslav Prokofyev� - Pool Sputnik Kremlin�

El documento aborda la situación de conflicto. El presidente reconoció el contexto de agresión armada sobre territorio oriental. “En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, afirmó el líder ruso. El escrito reafirma las diferencias políticas con Estados Unidos.

El texto finaliza con una proyección sobre el futuro del país aliado. “Estoy seguro de que continuará con honor el legado de su padre y unirá al pueblo iraní frente a duras pruebas”, precisó la máxima autoridad del Kremlin.

El antecedente diplomático entre Irán y Rusia

Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian días antes de la designación oficial del nuevo guía supremo, donde expresó sus condolencias por la muerte del ayatollah Ali Khamenei. El jefe de Estado extendió su pésame por las numerosas víctimas civiles derivadas de la agresión armada israelí-estadounidense.

El titular del Kremlin fijó la postura oficial de Rusia frente a la crisis y exigió un cese inmediato de las hostilidades en la región. Asimismo solicitó el abandono de los métodos de fuerza para la resolución de los problemas vinculados al país oriental y a todo Medio Oriente. Pezeshkian expresó su gratitud por la solidaridad rusa con su pueblo.

Masoud Pezeshkian junto a Vladímir Putin tras sus conversacione en Moscú, el pasado enero Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

El perfil político y religioso del sucesor de Ali Khamenei

Las autoridades orientales informaron el domingo la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. El dirigente nació en Mashhad el 8 de septiembre de 1969 y mantuvo un bajo perfil público durante todo el mandato de su padre.

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei Vahid Salemi - AP

Durante años ejerció como el guardián más cercano del anterior guía supremo y decidía los accesos al despacho de la máxima autoridad mientras controlaba el flujo de información oficial. Esta posición estratégica le permitió acumular un enorme poder informal lejos de las cámaras.

La verdadera fortaleza política del dirigente reside en su vínculo directo con los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria de la nación islámica. El nuevo líder consolidó su influencia a través de una fuerte alianza con los mandos militares, una diferencia con el perfil estrictamente ideológico de su antecesor.

El religioso luce una barba entrecana y utiliza el turbante negro característico de los seyed, los descendientes del profeta Mahoma. El clérigo es un veterano de la larga guerra entre su país e Irak desarrollada en la década de 1980. En ese conflicto participó en una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución, cuando su padre ejercía como presidente de la nación.

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán -� - KHAMENEI.IR�

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones en su contra en 2019. El organismo norteamericano indicó en esa oportunidad que el dirigente “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

El informe estadounidense detalló la delegación de responsabilidades de liderazgo. El texto oficial acusó al dirigente de trabajar “en estrecha colaboración” con unidades militares. El objetivo de esta alianza consistía en “avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”.

Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, fue nombrado nuevo gobernante de la República Islámica Iran state TV

Distintos grupos opositores lo responsabilizan por su rol en la violenta represión de 2009. Estos hechos ocurrieron tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad y provocaron un amplio movimiento de protesta.

Una investigación de la compañía de información financiera Bloomberg expuso el patrimonio del clérigo. El informe señala un enriquecimiento considerable a través de una extensa red de empresas fachada radicadas en el extranjero.

La trayectoria académica y las advertencias militares

En el plano religioso, el nuevo líder estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán donde también impartió clases y alcanzó el título de hoyatoleslam, un rango que corresponde a clérigos de nivel intermedio y resulta inferior a la jerarquía de ayatollah. Tras su nombramiento reciente, el Estado lo presentó de manera oficial con el título máximo.

Tras la muerte de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei fue nombrado sucesor

La esposa del nuevo líder, Zahra Hadad Adel, era hija de un expresidente del Parlamento, quien falleció en los ataques del 28 de febrero. Las autoridades confirmaron su fallecimiento junto al anterior guía supremo y su esposa en esos bombardeos.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, emitió un pronunciamiento el miércoles sobre la sucesión en el país islámico. El funcionario lanzó una amenaza directa hacia la nueva conducción. El jefe militar advirtió que cualquier sucesor de Ali Khamenei se convertiría “en un objetivo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.