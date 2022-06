Disputa en Uruguay: Montevideo rechaza el megaproyecto de la isla artificial y podría ser reubicado

MONTEVIDEO.- El gobierno de Luis Lacalle Pou intenta que la inversión de 2300 millones de dólares anunciada por un grupo de inversores uruguayos no se diluya tras la negativa de la intendencia de Montevideo al emprendimiento inmobiliario en formato isla frente a Punta Gorda.

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, declaró a Canal 5 que si bien buscarán que la comuna capitalina “revea” su postura, “se pueden analizar otras opciones a nivel del territorio nacional, por ejemplo, en Colonia”.

Un render del proyecto de isla artificial aprobado por el gobierno de Lacalle Pou MVD360

Consultado sobre si podría ser en Canelones por su cercanía -zona gobernada actualmente por el frenteamplista Yamandú Orsi-, planteó: “Hay que hablar con los inversores, pero esperemos que Montevideo revea esta posición, queremos hablar con ellos. Sino habrá que analizar otras opciones porque creemos que es beneficioso para el país de prosperar una iniciativa de este tipo por todo lo que conlleva”.

El subsecretario de Transporte dijo que van a pedir una reunión con autoridades de la comuna capitalina para conocer “los motivos por los cuales la intendencia de Montevideo no está aprobando el proyecto, por qué no lo considera viable”. Busca que la intendencia pueda “cambiar esa posición”.

Olaizola destacó que el proyecto impulsado por la firma Jirkel S.A es “moderno, que no hay en Uruguay y podría significar una nueva opción para inversores y gente que quisiera instalarse en esa zona”. Las declaraciones de Olaizola se suman a lo que señaló enfáticamente el ministro de Transporte, José Luis Falero, luego de que la intendencia de la capital uruguaya no viera viable” la iniciativa: “Uruguay no se puede dar el lujo, de forma tan rápida, de negarse a un proyecto de desarrollo”.

Falero llamó a que el proyecto “debería ser analizado quizá un poco más en profundidad”.

“Yo aspiro a que se abra una instancia de diálogo; no nos podemos cerrar de forma tan drástica”, insistió el ministro.

El proyecto “MVD 360″ fue considerado de “sumo interés para la administración”, indica una resolución del Ministerio de Transporte (MTOP), que tuvo la firma del presidente Luis Lacalle Pou.

El diputado Alfonso Lereté (Partido Nacional) le solicitó este jueves a Falero que “considere la posibilidad” de que el proyecto “MVD 360″ que buscó en un principio instalar torres y un puerto deportivo en formato isla frente a Punta Gorda, “pueda ser ubicado en las costas del departamento de Canelones”.

El pedido por carta del representante blanco, a la que tuvo acceso El País, llega pocos días después de que la intendencia de Montevideo indicara que no ve “viable” una iniciativa de esas dimensiones en la capital, que preveía una inversión de 2300 millones de dólares a lo largo de 10 años, que implicaría la creación de 4500 puestos de trabajo.

El director de Planificación de Montevideo, Luis Oreggioni, había planteado el lunes que esta inversión “concentrada en este lugar en formato de isla genera, confronta y afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del centro y la Ciudad Vieja, por los cuales la intendencia está apostando muy fuerte”.

El País/GDA