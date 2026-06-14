WASHINGTON.- Mientras el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciaba que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto bélico que mantuvieron desde febrero en Medio Oriente, el presidente Donald Trump, casi de manera simultánea, anunciaba en sus redes sociales: “Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz”.

“Simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, escribió Trump en su red Truth Social cuando el mediador Pakistán dijo que ambas partes habían alcanzado un pacto. “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, añadió.

Trump anuncia que el acuerdo con Irán está completo

Minutos después del anuncio, el viceministro ‌de Asuntos ‌Exteriores ⁠de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó ​a ⁠la televisión ⁠estatal local que, a ​partir de la noche de este domingo, se producirá ​un ​cese inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares ​en diversos frentes, incluido el ⁠Líbano.

Afirmó que las negociaciones ‌para alcanzar un acuerdo definitivo se llevarán a cabo durante un periodo de 60 ‌días, y añadió que Teherán tomaría ⁠sus propias ‌medidas en caso ⁠de “incumplimientos ⁠por parte del otro bando”.

Así, luego de más de tres meses desde que inició la guerra, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo que pondría fin al conflicto bélico. Los detalles completos del acuerdo no están disponibles de momento. La firma será el viernes en Suiza.

Estados Unidos indicó previamente que relajará su bloqueo de los puertos iraníes a medida que el estrecho se reabra, y que aceptará suspender las sanciones a fin de permitir que Irán venda más de su petróleo y fortalezca su maltrecha economía.

Donald Trump: “Autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz”. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Los medios estatales iraníes publicaron la declaración de Pakistán, mediador clave, sobre el acuerdo, un día después de que Israel, marginado de las negociaciones, atacara los suburbios del sur de Beirut en su intento por hacer retroceder al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, y planteó una amenaza a las discusiones que se acercaban a su fin.

“Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, subrayó Pakistán, que agregó que los mediadores esta semana facilitarán reuniones para “sentar las bases para las conversaciones técnicas”.

Con información de las agencias AFP y AP