Donald Trump compartió un posteo en el que se adjudicó ser el presidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo a la noche un posteo en Truth Social en el que se adjudica ser presidente interino de Venezuela desde enero de 2026. La publicación simula ser su ficha de presentación en la página de Wikipedia con datos alterados sobre su figura pública y con su imagen.

La publicación enseguida se viralizó en redes sociales y cae a poco más de una semana de la captura de Nicolás Maduro y de las presiones de Washington por controlar tanto al régimen chavista, que quedó en manos de Delcy Rodríguez, como del petróleo venezolano.

Cabe señalar que, la imagen que compartió Trump es una edición de una captura de Wikipedia, dado que en el sitio web de la reconocida enciclopedia virtual, su perfil no se vio alterado.

Casi en simultáneo, Trump se tomó unos minutos para dialogar con la prensa durante el vuelvo del Air Force One y tras su aterrizaje, y dejó definiciones sobre Venezuela, Irán, Groenlandia y Cuba.

Donald Trump publicó una imagen que sugiere que es el actual presidente interino de Venezuela Truth Social Donald Trump

En ese marco, Trump fue consultado sobre Venezuela y afirmó que en algún momento viajaría al país sudamericano. A pesar de la imagen compartida, aseguró que por el momento el país “está funcionando muy bien” y que su gobierno trabaja de manera coordinada con los líderes locales.

Asimismo, el mandatario estadounidense agregó que compañías petroleras se comprometieron a desarrollar el potencial petrolero en el país, tras la reunión llevada a cabo el pasado viernes, aunque se negó a identificar cuáles y aclaró que Exxon quedaría al margen de cualquier entendimiento, al considerar “insatisfactoria” su respuesta.

Este viernes, el presidente Donald Trump, su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio llevaron a cabo una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Trump también respondió preguntas sobre Irán y describió un escenario de tensión creciente. “Parece que están matando a gente que no debía morir. Son violentos...”, describió el mandatario estadounidense. Además dijo que recibe informes a cada hora respecto de la situación en medio oriente y reveló que los líderes iraníes se comunicaron con él para negociar. No obstante, advirtió que Estados Unidos analiza opciones militares.

En la misma línea, Trump aseguró que en el caso de que Irán ataque a bases militares y comerciales de Estados Unidos, su gestión consideraría “objetivos que no creerían y atacar a niveles que nunca antes han sido atacados”.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 11 de enero de 2026, en West Palm Beach, Florida. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

En la misma ronda de declaraciones, el presidente se refirió a Groenlandia y afirmó que Estados Unidos se quedará con el territorio “de una forma u otra”, al argumentar que de lo contrario Rusia o China avanzarían sobre la isla.

Por otra parte, Trump mencionó a Cuba, consultado por la posibilidad de un acuerdo con dicho país. “Lo sabrán muy pronto”, respondió. “Lo más importante ahora mismo es que vamos a atender a las personas que vinieron de Cuba y que no son ciudadanos estadounidenses que están en nuestro país”, agregó.

Trump señaló que Estados Unidos analiza opciones militares para intervenir en Irán (AP foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Por último, Trump habló sobre la OTAN y expresó dudas sobre el respaldo efectivo de la alianza en caso de que Washington la necesitara, aunque afirmó que le agrada el organismo y destacó el costo económico que implica para su país.