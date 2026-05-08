Qué significa la desclasificación de documentos sobre ovnis que encara EE.UU y para qué sirve, según una experta

En las últimas horas, el Departamento de Guerra norteamericano anunció la desclasificación de archivos gubernamentales acerca de los Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI) en su sitio web. Tras el anuncio, la ufóloga y directora de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA), explicó, en diálogo con LN+, la importancia de la nueva medida estadounidense.

“Este primer lote involucra muchos archivos provenientes del FBI, de la NASA, pero fundamentalmente del FBI, donde habla incluso de casos argentinos antiguamente, (...) hoy queden refrendados con esta oficialización realmente bastante contundente“, resaltó.

Estados Unidos desclasifico documentos sobre ovnis

En relación a la desclasificación del fenómeno ovni en la Argentina, la especialista sostuvo: “Ya logramos más de 10 clasificaciones, entre ellos el caso más conocido, el de Polanco, del 31 de julio del 95, que es un avión de Aerolíneas Argentinas que, al aterrizar en Bariloche, fue acompañado por un ovni y se cortó la luz. Desde ese entonces estamos sumados a las campañas internacionales”.

Para explicar la relevancia de este suceso, remarcó: “Bueno, en principio es para evaluar y validar, porqué en estos archivos no solo encontramos expedientes del año 47, como en la Argentina, esto que te digo, el corte de luz nos permitió avanzar con la compañía eléctrica de Bariloche, en ese momento que logramos evaluar y el diagnóstico fue contundente”.

“Lo que está pasando ahora con estos documentos de Estados Unidos es que aparecieron videos tomados por pilotos de la Marina Americana, que se clasificaron como UAP”, sumó.

PRESIDENTIAL UNSEALING FOR UAP ENCOUNTERS.



Per President Trump's directive, the @DeptofWar has declassified & released unresolved UAP records. This is an unprecedented level of transparency, no other admin has gone this far.



Files now live on https://t.co/kWE5tvdY9H —… pic.twitter.com/2WDKbBj2gE — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026

En este marco, destacó dos conceptos básicos que tienen relación con la seguridad. Por un lado, la seguridad en las operaciones de tránsito aéreo y, por el otro, la seguridad en la soberanía de los países. “Como país, como Estado, tenés que garantizar la identificación de todo lo que sobrevuele”. Y agregó: “Estos eventos salen de la atmósfera, reingresan y se meten debajo del agua. Entonces, eso no hay nada que lo pueda explicar”.

Material sobre ovnis publicado por el Departamento de Defensa

Jorge Polanco: “Definitivamente no estamos solos”

Tras la comunicacion con Andrea Pérez Simondini, LN+ dialogó con Jorge Polanco, expiloto de avión, quien presenció la aparición de ovnis en Bariloche. “Descubrí que hay otro trasfondo detrás de todo lo que es el fenómeno ovni y que además hay gente que obviamente le cuesta mucho entender y creer que definitivamente no estamos solos y que hay muchas civilizaciones que nos están viendo y más de 20 hasta por lo menos”, relató.

“Cuando me estoy alejando hacia el sur y en descenso, a las 11 de la posición del reloj, vemos una luz blanca muy fuerte que empieza a creer. Y pensé ahí mismo que era otro avión. Entonces consultamos con la torre, la torre nos dice que no, que no había nadie”, sostuvo Polanco sobre su vivencia años atrás.

Para concluir, remarcó: “Esto es que era un plato volador de esos gigantes. Estoy hablando de hace 30 años, que te tomaban por loco si vos hablabas de esto”, y subrayó la existencia de los ovnis.