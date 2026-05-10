Abbott y Trump proponen reformar la FEMA: qué cambiaría para los texanos afectados por desastres naturales

Las inundaciones, incendios, tornados y huracanes mantienen a Texas entre los estados más afectados por desastres naturales en Estados Unidos. En ese contexto, el gobernador Greg Abbott respaldó una serie de recomendaciones del FEMA Review Council, un órgano creado por el presidente Donald Trump para revisar el funcionamiento de la agencia federal encargada de coordinar la ayuda ante catástrofes.

Qué cambios propuso el FEMA Review Council con apoyo de Abbott

El 7 de mayo de 2026, Abbott participó en una reunión oficial del FEMA Review Council para presentar las conclusiones del grupo de trabajo. Según la oficina del gobernador, el consejo identificó diez recomendaciones para transformar al FEMA en una entidad de apoyo más ágil, con mayor liderazgo y responsabilidad para estados y comunidades locales durante emergencias.

Abbott formó parte de una reunión del consejo que impulsa esta reforma al FEMA Greg Abbott

La iniciativa parte de una idea: FEMA debe funcionar como apoyo y no como autoridad principal durante una catástrofe. El documento señala que estados y gobiernos locales tendrían más responsabilidad directa en tareas de preparación, recuperación y coordinación de recursos.

Para Texas, esto implicaría ampliar todavía más el papel de la Texas Division of Emergency Management, dirigida actualmente por Nim Kidd, también integrante del consejo federal.

El gobierno texano ha insistido durante años en que el modelo estatal puede responder con rapidez ante fenómenos extremos. Abbott recordó en su informe que Texas enfrenta incendios forestales en el Panhandle, huracanes en la costa del Golfo y tormentas severas en distintas regiones del estado. Bajo esa experiencia, sostuvo que FEMA debe enfocarse en respaldar operaciones estatales en lugar de centralizar decisiones desde Washington.

Texas es un estado donde se registran diferentes tipos de catástrofes naturales (Foto AP/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

Cuál sería la participación de FEMA si avanzan las recomendaciones

El FEMA Review Council indicó que muchos programas federales actuales resultan “lentos, confusos e ineficientes”. Entre los cambios planteados aparece una simplificación de revisiones administrativas y ambientales que suelen retrasar obras de reconstrucción tras las catástrofes. El objetivo es acelerar pagos y autorizaciones para viviendas, infraestructura y recuperación económica.

El consejo también propuso redistribuir funciones dentro de FEMA para reducir el peso de oficinas centrales en Washington y fortalecer operaciones regionales. De acuerdo con el informe, la intención apunta a disminuir lo que describen como “burocracia excesiva” dentro de la agencia.

Por otro lado, otra de las modificaciones importantes impactaría en la manera en que el gobierno federal aprueba ayuda por desastre. El consejo recomendó elevar los requisitos para que un estado obtenga una declaración federal de desastre. Eso significaría que algunos eventos menores podrían quedar bajo responsabilidad estatal sin apoyo financiero inmediato de FEMA.

La sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el 5 de mayo de 2025 Gene J. Puskar - AP

El documento menciona cambios en la distribución de fondos federales y en programas de asistencia individual para sobrevivientes. Aunque el reporte no elimina FEMA, sí propone una estructura menos centralizada y con más decisiones delegadas a autoridades estatales.

¿La propuesta de FEMA entrará en vigor en EE.UU.?

Las recomendaciones del consejo todavía no equivalen a una ley federal ni entran en vigor automáticamente. Varias modificaciones requerirían aprobación del Congreso de Estados Unidos antes de aplicarse. Sin embargo, el informe final servirá como guía para futuras decisiones de la administración Trump sobre el funcionamiento de FEMA y la distribución de ayuda durante desastres naturales.