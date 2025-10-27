Donald Trump felicitó a Milei por su “victoria aplastante” y compartió un mensaje irónico que menciona a Grabois

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a Javier Milei, a través de un mensaje en su red social, Truth Social. El mandatario calificó la victoria como “aplastante”.

“¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó en referencia al presidente argentino.

Trump recibió a Milei dos semanas antes de la elección. Compartieron con sus gabinetes una reunión en la Casa Blanca. Durante una ronda de preguntas de periodistas, el presidente estadounidense condicionó el apoyo económico en marcha a la Argentina al resultado electoral.

“Si pierde (por Milei), no seremos tan generosos”, sostuvo ese día. El apoyo se había instrumentado con el anuncio de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, la intervención en el mercado argentino a través de la compra de pesos, y anticipo de que iba a haber más.

Y el resultado electoral no solo fue en la dirección que Trump esperaba, sino que no dejó margen de dudas. La Libertad Avanza (LLA) se impuso por 40,7% en todo el país y ganó 16 provincias, incluida Buenos Aires, donde hace poco más de un mes había perdido por 13 puntos.

Los mercados nocturnos de Nueva York reflejaron la calma que trajo en Estados Unidos el resultado electoral. Tal como publicó LA NACION, las acciones argentinas treparon 15 por ciento.

La ironía a Grabois

Pocos minutos después, Trump reposteó una publicación realizada por Eric Daugherty, subdirector de noticias de un medio estadounidense llamado Florida’s Voice, que también se refiere a las elecciones de Argentina y menciona a Juan Grabois con ironía.

“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron “duras” porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump.¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!“, escribió Daugherty.