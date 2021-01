Donald Trump reconoció el triunfo de Joe Biden Fuente: AFP

El presidente Donald Trump reconoció el jueves su derrota ante el presidente electo Joe Biden y condenó a las personas que participaron en los disturbios del miércoles en el Capitolio de la Nación. Y lanzó: "Aquellos que incurren en actos de violencia y destrucción no representan a nuestro país, y quien haya infringido la ley pagará".

En un nuevo mensaje de video, Trump repudió los hechos de violencia ocurridos el miércoles por sus seguidores, y dijo que "Estados Unidos es y será siempre una Nación basada en la ley y el orden".

De esta manera, pidió "restaurar la calma", y explicó: "Mi único objetivo era asegurar la integridad de la votación. Así, estaba defendiendo la democracia de Estados Unidos".

Según señaló en el video, y en línea con lo que había dicho más temprano cuando el Congreso confirmó el triunfo de Biden, ahora que se certificó el resultado su propósito cambió: "El nuevo gobierno arrancará el 20 de enero'' y dijo que él se enfocará "en garantizar una transición de poder ordenada y sin problemas''. De esta manera, si bien no nombró al demócrata en todo el discurso, reconoció su derrota en las elecciones de noviembre.

El republicano también se pronunció en contra del asalto al Congreso, y calificó la invasión del Capitolio como un "ataque atroz'', que lo dejó "indignado por la violencia, la anarquía y el caos''.

Trump no se refirió a su propio papel en la incitación a la violencia. Y agregó que, aunque sabe que sus seguidores están "decepcionados'', quiere que sepan que su "increíble viaje apenas está comenzando''. Entonces, dijo: "Servir como presidente de los Estados Unidos ha sido el honor de mi vida".

El video se difundió a través de las redes sociales, que -tras los incidentes- habían bloqueado la cuenta del mandatario. Previo a esto, cuando aún no podía expresarse por este medio, Trump se manifestó unos minutos después de que el Congreso de Estados Unidos ratificara al demócrata Joe Biden como el próximo presidente del país. "Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero", indicó en un texto que no pudo compartir por las redes.

En este contexto, Biden parece no tener ningún deseo de abrir un nuevo procedimiento de acusación contra Trump ni de intervenir sobre la hipótesis del recurso a la 25ta Enmienda. Así lo reportó la cadena CNN, citando fuentes cercanas al demócrata, quien preferiría concentrarse en su toma de posesión en la Casa Blanca y consideraría la eventual destitución de Trump como un acto que no ayudaría a unificar el país.

