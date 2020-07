Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) es el nombre del libro escrito por Mary Trump que se publicará el próximo martes 14 de julio Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 17:54

El nuevo libro que publicará próximamente la sobrina del presidente estadounidense, Mary Trump, destapó una revelación sorprendente sobre la niñez del magnate : según el escrito, Donald Trump sufrió abusos emocionales por parte de su padre que marcaron sus rasgos de personalidad.

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) es el nombre del libro escrito por Mary Trump que se publicará el próximo martes 14 de julio , donde relata los pormenores de la infancia del actual presidente de Estados Unidos y los vínculos familiares del clan Trump.

Para la sobrina del mandatario, el carácter de Donald Trump y su comportamiento escandaloso "amenazan la salud del mundo, la seguridad económica y el tejido social" y fueron moldeados por su padre, a quien describe como un "sociópata de alto funcionamiento" .

"El abuso infantil es, en cierto sentido, la expectativa de 'demasiado' o 'no suficiente' ", escribe la psicóloga clínica en una copia que obtuvo el diario británico The Guardian . "Donald experimentó directamente el 'no suficiente' en la pérdida de conexión con su madre en una etapa crucial de desarrollo, que fue profundamente traumática", añade.

"Después de haber sido abandonado por su madre durante al menos un año, y que su padre no solo no satisfaga sus necesidades , sino que no lo haga sentir seguro o amado, valorado o reflejado, Donald sufrió privaciones que lo asustarían de por vida", detalla la publicación.

Mary Trump relata los graves problemas de salud que sufrió la madre de Donald Trump, también llamada Mary, como resultado de una histerectomía de emergencia, algo que dejó al actual presidente y sus hermanos en manos de su padre, Fred Trump, un desarrollador inmobiliario de Nueva York que murió en 1999.

El hijo mayor de Fred Trump, también llamado Fred y padre de la escritora, murió en 1981 a los 40 años, a causa de los efectos del alcoholismo . "Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos, destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya mi país ", escribió Mary Trump en el libro, según consignó la CNN.

La familia Trump Crédito: Instagram

Mary Trump cuenta, además, que escribió parte del libro en base a su propia memoria, y en parte, reconstruyó un diálogo tomado de lo que le dijeron algunos miembros de la familia y utilizó informes legales, extractos bancarios, declaraciones de impuestos y otros documentos.

El libro llega en un momento difícil para la presidencia de Trump , que intenta contener la pandemia de coronavirus, mientras también se desarrolla un fuerte debate en relación con el racismo sistémico que irrumpió después del asesinato de George Floyd.

Esta es la segunda publicación que se refiere a los secretos de Trump. Anteriormente, el exasesor de seguridad nacional, John Bolton , también escribió un libro donde detalló algunos de los hechos desconocidos del mandatario en la Casa Blanca.

Simon & Schuster publicará el libro de Mary Trump, en medio de una gran demanda judicial por su lanzamiento, pero la editorial ya mandó a imprimir 75.000 copias . Después de que se dio a conocer la existencia del libro, el hermano menor del presidente, Robert Trump, tomó medidas legales para bloquear su publicación.

Robert Trump ganó una demanda judicial contra Mary Trump y Simon & Schuster en la Corte Suprema del estado de Nueva York, pero un tribunal de apelaciones levantó la orden de restricción temporal contra la editorial al día siguiente. La orden de restricción aún está vigente contra Mary Trump, por lo que no puede hacer comentarios públicos .