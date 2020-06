Explosivo libro: los secretos de la familia Trump, al desnudo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump Fuente: AFP

WASHINGTON.- En una inusual confesión, el presidente Donald Trump admitió el año pasado ante el diario The Washington Post que lamentaba la forma en que había tratado a su hermano mayor, Fred Jr., muerto de alcoholismo . De todos modos, se ocupó de recalcar que el subsecuente litigio por dinero que tuvo con los hijos de su hermano fallecido había quedado arreglado en buenos términos. "Todos nos llevamos bien", dijo Trump.

Ahora, sin embargo, una sobrina de Trump, hija de su hermano Fred Jr., ha escrito un libro cuyo lanzamiento está previsto para julio y que podría hacer volar por los aires esa imagen de familia unida.

En una descripción del libro posteada en Amazon a última hora de la noche del lunes, Mary Trump , psicóloga clínica, al parecer describe " una pesadilla de traumas, relaciones destructivas, y una trágica combinación de abandono y abusos . Mary Trump explica cómo ciertos hechos específicos y el esquema general de la familia fueron dañando al actual ocupante de la Casa Blanca, incluidas la extraña y perniciosa relación de Fred Trump padre con sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald".

Mary Trump planea revelar las disputas y enconos que se cocieron a fuego lento en el seno de la familia Trump pero que hasta ahora habían quedado mayormente silenciado bajo una pila de acuerdos de confidencialidad y por la poca exposición pública de los hermanos vivos del presidente, reveló el domingo el sitio web Daily Beast .

El libro incluirá el relato de Mary de sus conversaciones con su tía y hermana del presidente, la exjueza de apelaciones Maryanne Trump Barry , quien al parecer no habla nada bien de su hermano Donald.

Mary Trump, quien el año pasado rechazó una entrevista con The New York Times para hablar de la muerte de su padre, no respondió al requerimiento periodístico para esta nota.

Una vocera de la editorial Simon & Schuster confirmó que el libro, llamado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man", ("Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo") , estará en las librerías el 28 de julio, pero no quiso ampliar sus comentarios.

Consultada telefónicamente este lunes, la exjueza Trump Barry también se negó a comentar al respecto, al igual que la oficina de prensa de la Casa Blanca.

Si su libro es tan lapidario como dicen, Mary Trump se estaría desmarcando de la línea adoptada por los tres hermanos vivos del presidente y el resto de su familia ampliada, quienes básicamente siempre se han negado a hablar de él y se mantienen alejados del escrutinio público. Pero este libro amenaza con sacar a la luz los trapos sucios y tensiones internas de la familia Trump pocos meses antes de las elecciones de noviembre .

Parte de las fricciones familiares parecen derivadas de la guerra por el control de la fortuna familiar que estalló tras la muerte de Fred Jr .

El hermano mayor del futuro presidente murió de alcoholismo en 1981, a los 42 años. Sus hijos Fred III y Mary creyeron que algún día recibirían la parte de la fortuna familiar que le correspondía a su padre.

Pero 18 años más tarde, cuando murió Fred padre, el patriarca familiar, Donald Trump y el resto de sus hermanos litigaron para quedarse con la mayor parte del dinero, según consta en el expediente sucesorio.

En el año 2000, Fred III y Mary demandaron a los otros miembros de la familia Trump , alegando que sus parientes habían inducido al patriarca para que modificara su testamento.

Donald Trump respondió con toda la artillería: cortó los desembolsos de la empresa destinados a pagar el cuidado del hijo de Fred III, que sufría parálisis cerebral .

Fred III, sobrino del presidente, no ha vuelto a hablar del tema desde que se llegó a un acuerdo judicial confidencial, y tampoco pudo ser ubicado para hacer comentarios para este artículo. Pero su hermana Mary había declarado en aquel momento estar furiosa con el modo en que la familia se había portado con ella y con su hermano.

"En esta familia sería una ingenuidad total pensar que no es una cuestión de dinero" , dijo entonces Mary Trump. "Pero para mí y para mi hermano, tiene más que ver con el reconocimiento hacia mi padre, que existió, que vivió, y que además era el mayor de los hermanos. Y William es nieto de mi abuelo, es tan parte de la familia como cualquier otro, y necesita desesperadamente cuidados médicos especiales."

El presidente Trump siempre intentó maquillar las reyertas internas de su familia. El año pasado, cuando The Washington Post le preguntó sobre ese litigio con la familia de su sobrino, Trump minimizó los costos del cuidado médico de la parálisis cerebral de William Trump. "Era un chico con problemas, que la estaba pasando mal" , dijo Trump. "Pero al final nos entendimos y todo salió bien."

Durante la pelea por la herencia familiar, Donald Trump confió especialmente en su hermano menor, Robert, quien en el expediente judicial figuro como vocero de los hermanos. Para contrarrestar los pedidos de dinero de Fred III para el tratamiento de la parálisis cerebral de su hijo William, Robert Trump escribió que la familia ya los había ayudado económicamente "porque somos de buen corazón", y que a Fred III le habían dado anualmente 200.000 dólares "por los que no tuvo que mover un dedo".

Robert Trump no pudo ser localizado para comentar sobre la aparición del nuevo libro, como tampoco las dos hermanas del presidente, la exjueza Maryanne Trump Barry, y Elizabeth Grau, exasistente administrativa del Chase Manhattan Bank, que ha mantenido un perfil muy bajo durante toda la presidencia de su hermano.

