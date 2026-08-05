Dónde queda el Volcán de Fuego: el pueblo cerca de Ciudad de Guatemala que fue arrasado por una erupción en 2018

El Volcán de Fuego, ubicado en la región centro-sur de Guatemala, se encuentra en su “fase explosiva crítica”. Aunque el aviso más reciente señala una reducción progresiva de la actividad eruptiva después de 45 horas, persiste el riesgo debido a los flujos piroclásticos, además de lahares (ríos de lodo y rocas calientes), en sus pueblos aledaños como San Miguel Los Lotes, que fue arrasado durante una erupción en 2018.

¿Dónde queda el Volcán de Fuego en Guatemala?

El coloso se ubica en el punto donde convergen los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. Está situado a unos 18 kilómetros del suroeste de la Antigua Guatemala y a entre 40 y 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Este volcán activo impacta a numerosas poblaciones situadas en valles cercanos, clasificadas según su orientación respecto al cráter:

Sector Noreste y Este (Sacatepéquez): Alotenango (8 km), San Miguel Dueñas (10 km), Ciudad Vieja (13.5 km) y Antigua Guatemala (18 km).

Alotenango (8 km), San Miguel Dueñas (10 km), Ciudad Vieja (13.5 km) y Antigua Guatemala (18 km). Sector Noroeste y Norte (Chimaltenango): San Pedro Yepocapa (9 km), La Soledad (11 km) y Acatenango (12 km).

San Pedro Yepocapa (9 km), La Soledad (11 km) y Acatenango (12 km). Sector Suroeste y Sur (Escuintla): Panimaché I y II (8 km), Morelia (10 km), Sangre de Cristo (10 km), Santa Sofía (12 km), Yucales (12 km), San Andrés Osuna (12 km) y Finca Palo Verde.

Panimaché I y II (8 km), Morelia (10 km), Sangre de Cristo (10 km), Santa Sofía (12 km), Yucales (12 km), San Andrés Osuna (12 km) y Finca Palo Verde. Sector Sureste: El Rodeo (10 km), Ceilán (9 km), La Rochela (8 km) y la comunidad de San Miguel Los Lotes (9 km).

San Miguel Los Lotes: el pueblo sepultado en 2018 por el Volcán del Fuego

San Miguel Los Lotes era una aldea ubicada en el departamento de Escuintla, en Guatemala, a nueve kilómetros al sureste del Volcán de Fuego.

Las rocas volcánicas se extienden alrededor de un área que quedó sepultada después de la erupción del volcán Fuego en San Miguel Los Lotes en Escuintla Carlos Jasso - Reuters

En junio de 2018, fue una de las zonas más impactadas por una de sus erupciones y sus posteriores flujos piroclásticos masivos, los cuales descendieron por la barranca a temperaturas de hasta 700°C (1292°F).

Dichos flujos inundaron campos y enterraron viviendas hasta el nivel de los techos. El parte oficial indicó que el 80% de los fallecidos tras la erupción del volcán provenía de la localidad, según la BBC.

“Parecía una película. Yo logré rescatar a un hijo, pero la mayoría de las personas se quedó enterrada”, dijo Walter Amílcar Mijangos, uno de los sobrevivientes de la aldea.

Tras el evento, el pueblo fue descrito como un “paisaje lunar en blanco y negro” acompañado por montañas de ceniza, escombros y cuerpos calcinados.

La nueva erupción del Volcán de Fuego en agosto 2026

Hasta el 5 de agosto, el coloso muestra una reducción progresiva 45 horas después de su fase eruptiva, de acuerdo con un comunicado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

GIF Volcán Fuego

No obstante, las autoridades advierten que el material acumulado en la parte alta del volcán genera colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca.

Por tanto, se mantiene la alerta roja en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.