Barcelona le ganó sobre el final a Osasuna y espera que Real Madrid no gane este domingo para gritar campeón

Que Barcelona será campeón de la liga española parece una certeza de hace semanas o meses en los que la distancia en la carrera con su inmediato perseguidor Real Madrid fue ampliándose paulatinamente. El conjunto catalán prolongó este sábado la efectividad con la que hace su trabajo independiente y derrotó sobre el final a Osasuna, en Pamplona, con goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres. Aunque durante los 80 minutos previos a la euforia pasó por una polémica y un susto que tuvo en vilo a los culés. El conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso por 2 a 1 y espera al resultado de Real Madrid, su perseguidor (a quien le lleva 14 puntos en la tabla), que este domingo visita a Espanyol. Si el equipo merengue no gana, Barcelona gritará campeón.

El equipo que dirige Hansi Flick está a punto de ganar cómodamente la liga de España, en la que apenas cayó en cuatro oportunidades y empató en una: la de este sábado fue la décima victoria en fila de las 29 que suma. Miguel Oses - AP

El cronómetro tan solo marcaba el quinto minuto de juego cuando Ante Budimir, el goleador croata del conjunto rojo, quedó tendido y dolorido en el área, tomándose uno de sus pies y reclamando un penal.

Joao Cancelo, lateral portugués del Barça, logró tocar la pelota justo antes de que el peligroso delantero rematara de volea tras un control con el pecho, pero -a la vez- la plancha quedó alta y el contacto se produjo. El árbitro Isidro Díaz no dudó en haber visto un anticipo y el VAR tampoco intercedió, aunque la polémica quedó.

La preocupación de Barcelona y toda España: Pedri se tomó la rodilla derecha tras una dura falta minutos antes de los dos goles de su equipo: tras esa ventaja, dejó la cancha. Miguel Oses - AP

Lejos de enojarse y perderse en el desarrollo, Budimir continuó incomodando el arco de Joan García, al punto de que una de sus definiciones impactó en un palo. No fue un partido tranquilo para el equipo del alemán Hansi Flick: aunque podría relajarse por la importante diferencia de puntos con el Merengue y trastabillar, no se da el lujo. Tardó mucho, pero se impuso su fútbol.

Aunque, primero, los corazones blaugranas (en realidad, de toda España) se aceleraron cuando, sobre el último cuarto de hora, vieron los gestos de dolor en Pedri, que se tomó inmediatamente la rodilla derecha y le pegó fuertes palmadas al césped cuando recibió un fuerte cruce del volante Jon Moncayola. El 8 hizo un engaño de centro y una gambeta sutil con la que lo hizo pasar de largo: dejó una pierna firme para cruzarlo fuertemente.

El momento del cabezazo cómodo que practicó el polaco Robert Lewandowski para poner el primero de la ráfaga de tres goles en ocho minutos que hubo en Pamplona. Miguel Oses - AP

Después de la lesión muscular que sufrió Lamine Yamal, ver las quejas del talentoso mediocampista preocupó hasta al propio rival: Pedri se miraba la zona y se tomaba la cara previa atención médica. Luego de ser observado, siguió en el campo, les pidió a sus compañeros que en los primeros momentos no le cedieran el balón (para probarse) y luego se soltó, hasta presenciar los dos goles de su equipo y ser reemplazado con la tranquilidad de un triunfo más, el décimo consecutivo.

A falta de diez minutos para el final, la defensa local dejó pensar mucho a Marcus Rashford, que aprovechó un desmarque de Lewandowski para poner un centro a su cabeza: el polaco saltó cómodo y venció el manotazo de Sergio Herrera. Cinco minutos después, con más espacios, Fermín López vería claro el pique al espacio de Ferrán, que definió entre las piernas del arquero para sentenciar la historia.

La alegría blaugrana tras el gol de Ferrán Torres que estiró la ventaja y ayudó a conseguir los tres puntos que ponen en aprietos a Real Madrid. ANDER GILLENEA - AFP

Aunque en esa ráfaga lo que Pedri no vería sería el descuento de Osasuna, a los 43, tras un centro exacto de Abel Bretones y otro cabezazo letal, esta vez de Raúl García. Sin embargo, sólo maquillaría el triunfo visitante. Barcelona alcanzó los 88 puntos y puede aspirar llegar a los 100.

El compacto de Osasuna 1 vs. Barcelona 2

Real Madrid ya no tiene otros caminos, ahora definitivamente. Si pretende gestar un verdadero milagro, además de ver caer seguido a Barcelona, deberá hilvanar obligadamente un triunfo tras otro. Empezando por este domingo ante Espanyol en la mismísima Cataluña que, de no lograrlo, lo despedirá con los festejos por una nueva conquista.