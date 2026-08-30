Dos aviones pasaron muy cerca de un estadio en Sudáfrica antes de un partido de rugby

La ceremonia previa al segundo partido entre los equipos de rugby de Sudáfrica y Nueva Zelanda de este sábado estuvo marcada por un momento que sorprendió a los miles de fanáticos que aguardaban por el comienzo del encuentro.

Dos aviones de la aerolínea Airlink que participaban del tradicional sobrevuelo y espectáculo aéreo se metieron entre las columnas de humo de los fuegos artificiales y pasaron sólo a metros del estadio DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron cómo los dos Embraer 190 pasaron justo por encima del lugar en una maniobra realizada especialmente para el show.

El evento se dio en el marco del Rugby’s Greatest Rivalry, una gira internacional de partidos que enfrenta a los All Blacks y a los Springboks, como se conoce al seleccionado sudafricano. Es por esto que los aviones estaban especialmente decorados para la ocasión, cada uno con el color de uno de los contrincantes.

El momento en que los aviones sobrevolaron el estadio

Finalmente, el encuentro terminó con victoria de los Springboks por 33 a 26, lo que dejó la serie igualada 1-1 tras el primer partido el 22 de agosto.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA), a menos que una aeronave tenga la aprobación por escrito de su director, los aviones no pueden “volar sobre áreas urbanizadas o sobre una concentración de personas al aire libre a una altura inferior a 1000 pies por encima del obstáculo más alto, dentro de un radio de 2000 pies de la aeronave” y para “sobrevuelos repetidos sobre una concentración de personas al aire libre a una altura inferior a 3000 pies sobre la superficie”.

Los vídeos grabados dentro y alrededor del estadio parecen mostrar a los dos aviones acercándose a la parte superior del estadio DHL de Ciudad del Cabo, que tiene una altura de 50 metros (164 pies).

Otro de los ángulos del sobrevuelo

Inside Flyer informó que las lecturas barométricas mostraron una altitud de 50 metros y el GPS registró 925 pies, lo cual se encuentra dentro de las regulaciones establecidas por la SACAA, consignaron datos de The New Zeeland Herald.

La maniobra sorprendió a los presentes por lo cercanos que quedaron los aviones al público. Cientos de usuarios compartieron videos en sus redes sociales del momento, e incluso la cuenta oficial de los All Blacks subió su propia publicación a Instagram de los Embraer sobrevolando el estadio. “Esto es impresionante”, escribieron en el pie de foto.

Tradición histórica

El sobrevuelo formó parte de una tradición muy arraigada en el rugby sudafricano y que remite al histórico paso de un Boeing 747 de South African Airways sobre Ellis Park —un estadio en la ciudad de Johannesburgo— antes de la final del Mundial de 1995 entre los Springboks y los All Blacks, una de las imágenes más recordadas de la historia deportiva del país.

A partir de ese momento, los sobrevuelos a baja altitud se volvieron habituales en los principales partidos de rugby sudafricanos. Incluso otro tuvo lugar antes del primer partido en Johannesburgo la semana pasada.

Los dos aviones que sobrevolaron el estadio DHL este sábado, con matrículas ZS-YAE y ZS-YDE, despegaron de Ciudad del Cabo alrededor de las 14 (hora local) y sobrevolaron la isla Robben antes de pasar sobre el estadio.