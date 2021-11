Dos hombres condenados hace 55 años por el asesinato de Malcolm X van a ser absueltos por las revelaciones de un documental

NUEVA YORK.- Dos hombres condenados en 1966 por el asesinato un año antes en Nueva York del activista Malcolm X, uno de los mayores exponentes de la lucha contra el racismo, van a ser absueltos, anunció hoy la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

La exoneración de los dos hombres, Muhammad A. Aziz y Khalil Islam, representa un reconocimiento notable de los graves errores cometidos en un caso de enorme importancia: el asesinato en 1965 de uno de los líderes negros más influyentes de Estados Unidos en la lucha contra el racismo.

Malcolm X tenía 39 años cuando fue asesinado aljazeera.com

Una investigación de 22 meses realizada conjuntamente por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y los abogados de los dos hombres descubrió que los fiscales y dos de las principales agencias de aplicación de la ley del país, el FBI y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, habían retenido evidencia clave de que, si entregado, probablemente habría llevado a la absolución de los hombres.

Los dos hombres, conocidos en el momento del asesinato como Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, pasaron décadas en prisión por el asesinato, que tuvo lugar el 21 de febrero de 1965, cuando tres hombres abrieron fuego dentro de un salón de baile abarrotado en el Audubon Ballroom. en Manhattan mientras Malcolm X comenzaba a hablar.

Thomas 15X Johnson, en el centro, indicado como el tercer sospechoso de haber matado a Malcolm X, en Nueva York,en 1965 AP

“Estos hombres no tuvieron derecho a la justicia que merecían”, declaró el miércoles a The New York Times el fiscal Vance, cuya oficina confirmó que habrá una conferencia de prensa mañana tras la “anulación de las condenas injustificadas” de Muhammad A. Aziz y Khalil Islam por la muerte de Malcolm X.

La revisión del caso surgió tras la presentación de un documental sobre el asesinato y una nueva biografía del activista que sin embargo, no identifica a los asesinos ni desvela si hubo una posible conspiración de la policía o el gobierno para silenciarlo.

Tampoco aclara por qué la policía y el gobierno no pudieron prevenir el crimen, cuando las pruebas demuestran que había indicios sobrados de que se estaba preparando su asesinato.

Norman 3X Butler, entonces sospechoso de haber matado a Malcolm X, en 1965 AP

El juicio por la muerte del líder negro en febrero de 1965 estuvo salpicado de errores y omisiones, según una investigación que realizó la fiscalía del distrito de Manhattan y los abogados de ambos condenados, citada por el diario neoyorquino.

Tras 22 meses la pesquisa concluyó que tanto el FBI (policía federal) como la policía de Nueva York ocultaron pruebas que de haberse hecho públicas, hubieran llevado probablemente a la absolución de los dos hombres que pasaron décadas en la cárcel por un crimen que no cometieron.

Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 cuando se disponía a hablar en un mitin en el salón de Baile Audubon, en Manhattan, en el cénit de su popularidad por su lucha por la igualdad y los derechos humanos.

El Audubon Ballroom, en el barrio neoyorquino de Harlem, tras el asesinato AL BURLEIGH - AP

Tras años reclamando justicia, los nombres de Aziz, de 83 años, que fue liberado en 1985, y de Islam, que salió de la cárcel en 1987 y murió en 2009, quedarán al fin limpios.

Un tercer hombre, Mujahid Abdul Halim, de 80 años, confesó el asesinato y fue puesto en libertad en 2010. Durante el juicio de 1966, afirmó que Aziz e Islam eran inocentes.

