Dos líderes europeos hablaron con Putin por primera vez en un año y recibieron un fuerte reproche

MOSCÚ.– El presidente ruso, Vladimir Putin, habló este martes con dirigentes europeos por primera vez en un año, coincidiendo con el inicio de un alto el fuego humanitario en una ciudad ucraniana ocupada por Moscú.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store Roni Rekomaa - Lehtikuva DPA

La tregua, anunciada por la primera dama estadounidense, Melania Trump, parecía mantenerse el martes por la mañana en los alrededores de Oleshky, una ciudad del sur de Ucrania que enfrenta escasez de suministros.

Esta iniciativa se produce en medio de un acercamiento entre Donald Trump y Rusia, marcado principalmente por un acuerdo para suministrar diésel ruso a Estados Unidos pese a las sanciones, lo que generó críticas de Kiev y sus aliados europeos.

En este contexto, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, mantuvieron el martes una inusual conversación con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, informó Helsinki.

“Para poner fin a la guerra se requieren conversaciones directas”, declaró Stubb, quien calificó la conversación de “sustancial”.

Pero la primera ministra de Dinamarca dijo que era “muy escéptica” sobre comunicarse directamente con Putin, al afirmar que no ve “señales de que Rusia desee la paz con Europa” y señalar que la llamada no fue coordinada con otros líderes europeos.

“Creo que deberíamos mantener a Europa unida, en lugar de ir por nuestra cuenta”, dijo Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen LUDOVIC MARIN - AFP

“Sinceramente, no sé qué creen que pueden lograr estos dos países con esta medida”, añadió. Sin embargo, Stoere, declaró que “todos los socios y aliados fueron informados antes de la llamada”.

Continuidad del “contacto directo”

Durante la conversación telefónica, Putin criticó duramente a los países de la Unión Europea y la OTAN, al afirmar que su “política de confrontación” estaba prolongando las “hostilidades” en la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin en un comunicado.

Alexander Stubb, presidente de Finlandia MIKKO STIG - Lehtikuva

El líder ruso también destacó que una “paz justa y duradera” sólo sería posible si se toman “plenamente” en cuenta los intereses de Moscú, que exige principalmente la retirada de las tropas ucranianas de la región oriental de Donetsk, que reclama como propia.

Según el Kremlin, los tres mandatarios acordaron seguir manteniendo “contacto directo por teléfono”.

Tras hablar con el presidente ruso, los líderes nórdicos, que se encuentran entre los principales apoyos de Ucrania frente a la invasión rusa iniciada en 2022, llamaron a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, informó Kiev.

El presidente ucraniano dijo haber recibido un informe detallado de la llamada y sostuvo que sus aliados habían instado a Putin a tomar “medidas de desescalada” para poner fin a los bombardeos rusos contra las infraestructuras ucranianas.

En Kiev, donde la alerta es prácticamente permanente, los ataques rusos del lunes por la noche y durante la madrugada causaron la muerte de una persona y dañaron instalaciones médicas, un edificio universitario y residencias estudiantiles, según las autoridades locales.

De acuerdo con la misma fuente, unas 15 personas resultaron heridas.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store Roni Rekomaa - Lehtikuva

Tregua localizada

Ucrania y Rusia confirmaron la mañana del martes que desde la madrugada se mantenía una tregua en Oleshky, una localidad bajo control ruso en la sureña región de Kherson, donde los habitantes llevan varias semanas sin suficiente comida ni medicamentos.

En Telegram, un funcionario parlamentario ucraniano, Davyd Arakhamia, indicó que el alto el fuego, excepcional por su carácter inusual, estaba previsto hasta el 1 de noviembre a las 20.59.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el martes que “por el momento, no se informó de ninguna violación” de la tregua.

Pavlo Drogal, portavoz de la infantería de marina ucraniana desplegada en la zona, afirmó lo mismo, señalando que seguía vigente a primera hora de la mañana.

Negociaciones en noviembre

Esta operación se lleva a cabo en un contexto de acercamiento entre Trump y Rusia, quienes acordaron el envío de diésel ruso a Estados Unidos.

Tres petroleros rusos se encuentran actualmente en camino para entregar este combustible y un cuarto tiene previsto zarpar el miércoles, según informó el martes el viceministro de Energía, Alexander Novak.

Volodimir Zelensky NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

El lunes, el Kremlin se declaró dispuesto a aceptar otras treguas humanitarias de este tipo, subrayando que las negociaciones previstas para noviembre entre Moscú, Kiev y Washington no implican una reducción de las operaciones militares.

En tanto, Zelensky señaló este martes que había mencionado la “preparación” de estas negociaciones trilaterales, que probablemente se celebrarán en Abu Dabi, durante su llamada con los líderes nórdicos.

“También hablamos de diferentes formas de cooperación con nuestros socios en Europa, que podrían contribuir a fortalecer aún más la diplomacia, nuestra defensa y nuestra seguridad común”, sentenció.

Agencias AFP, AP y ANSA