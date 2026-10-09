Dos violentos tornados arrasan una ciudad de Sicilia y abren un nuevo frente contra Meloni

ROMA.– “Un escenario de guerra”. Así describió este viernes la alcaldesa de Marsala, Andreana Patti, la devastación que dejó el paso de dos violentos tornados por esta ciudad de la costa occidental de Sicilia, en la provincia de Trapani, donde el fenómeno provocó importantes destrozos y dejó varios heridos.

“Al observar las imágenes que nos facilitó esta mañana la Fuerza Aérea, nos encontramos ante un escenario de guerra: casas destruidas y automóviles arrojados fuera de la ruta”, afirmó Patti, quien recorrió la escuela Alcide De Gasperi, en el distrito de Terrenove, una de las zonas más castigadas por el temporal, junto con la vecina localidad de Petrosino.

Tornado en Sicilia

Allí, seis niños sufrieron heridas leves y tuvieron que ser trasladados a la guardia del hospital Paolo Borsellino de Marsala. El director de la escuela, Leonardo Gulotta, dijo a la agencia ANSA que en el momento en que el tornado golpeó el instituto, temprano a la mañana, había 273 niños adentro del edificio.

Mientras bomberos y equipos de protección civil trabajaban en las zonas más golpeadas para remover los escombros, Patti aseguró que ya estaba en contacto con diversas autoridades para encontrar una solución inmediata para los alumnos que no podrán volver a esta escuela, devastada por el tornado. Detalló, por otro lado, que había cinco casas destruidas, aunque advirtió que se trataba de un balance provisorio.

🌪️ Ho avuto modo di confrontarmi con il prefetto di #Trapani Lupo sulla situazione nelle aree colpite dalle trombe d’aria, in particolare a #Marsala e #Petrosino.



Il #governoSchifani presenterà un emendamento alle variazioni di bilancio per stanziare le prime risorse necessarie. pic.twitter.com/ZfeVjGm6eH — RenatoSchifani (@RenatoSchifani) October 9, 2026

En medio de una oleada de declaraciones de solidaridad con Marsala –localidad famosa por el vino homónimo– desde toda la península, desde hace días bajo una ola de mal tiempo, el gobernador de Sicilia, Renato Schifani, en sus redes sociales prometió que el gobierno erogará los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

La polémica contra Meloni

El doble tornado –cuyas imágenes apocalípticas se volvieron virales en las redes sociales–, también dio lugar a polémicas políticas y acusaciones al gobierno de derecha de Giorgia Meloni de ser negacionista ante los cada vez más visibles efectos del cambio climático.

“Las inundaciones en la costa romana, los daños causados ​​por la tormenta en el Lacio y el violento tornado que azotó Marsala y Petrosino –arrasando viviendas y dañando una escuela– son sucesos que la ciencia había predicho. En apenas unas semanas, hemos pasado de un verano marcado por un calor extremo y una sequía severa a fenómenos meteorológicos violentos, alimentados en parte por la enorme acumulación de calor en nuestros mares. Unos mares más cálidos implican más energía en la atmósfera, lo que deriva en tormentas cada vez más intensas, aguaceros torrenciales y tornados. Nuestro clima se está tropicalizando y el país es cada vez más vulnerable”, advirtió Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes e Izquierda y vocero de Europa Verde, en un comunicado.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

“Ante esta crisis, el gobierno de Meloni –en lugar de invertir en la transición ecológica y energética– está autorizando nuevas operaciones de perforación petrolífera, apostando nuevamente por los mismos combustibles fósiles responsables del cambio climático”, denunció.

“El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático sigue sin financiación, mientras las comunidades locales pagan las consecuencias de las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos. Necesitamos respuestas inmediatas para las comunidades afectadas, apoyo para quienes han sufrido daños y un plan extraordinario y plenamente financiado de prevención y seguridad territorial. Esta es la verdadera seguridad que necesitan los italianos, no un nuevo gasto en armamento. Expresamos nuestra solidaridad con las poblaciones afectadas. Instamos al gobierno a detener las perforaciones, invertir en energías renovables y eficiencia energética, y garantizar recursos adecuados para la adaptación climática y la seguridad territorial. Negar la crisis climática no la detiene; la agrava”, concluyó.