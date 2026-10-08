Meloni impulsa un polémico cambio electoral y desata una tormenta política en Italia

ROMA.– En medio de polémicas y protestas de la oposición, el Parlamento aprobó este jueves en forma definitiva una nueva ley electoral fuertemente impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Bautizada “Melonellum” por sus detractores y “Stabilicum” por sus impulsores de derecha, su objetivo es darle una mayor estabilidad a los futuros gobiernos de Italia, a través de alianzas más sólidas.

Lo principal, en efecto, es que se trata de una ley electoral proporcional que prevé un premio de mayoría de 70 diputados y 35 senadores para la coalición que gana las elecciones con al menos el 42% en las dos cámaras. Si ninguna coalición alcanza el 42%, escenario posible hoy por hoy, entra en juego la representación proporcional pura.

El nuevo sistema prevé la obligación para las listas de indicar su propio candidato a primer ministro y sus programas ante el ministerio del Interior, antes del voto. La ley reintroduce, además, pero en forma “soft”, las preferencias: sólo habrá un jefe de la lista bloqueado, pero el elector podrá optar por tres de los seis candidatos siguientes.

Diputados de la oposición italiana levantaron carteles con la leyenda “legge truffa” (ley estafa) durante la votación definitiva de la reforma electoral TIZIANA FABI - AFP

En lo que causó protestas sobre todos de las mujeres, la nueva ley eliminó la regla según la cual, sobre el total de los jefes de listas, ningún género podía superar el 60%. Aunque, al margen de los jefes de lista, para las preferencias rige una alternancia de géneros.

Por otro lado, con la nueva ley será más difícil para los nuevos partidos participar en elecciones ya que se cuadruplican las firmas necesarias para ello, que suben de las actuales 1500-2000 a 6000-7000 por colegio. El único tema en el que oficialismo y oposición estuvieron de acuerdo fue en que por primera vez en las próximas elecciones -que tendrán lugar el año que viene, aún no se sabe exactamente cuándo-, las personas que por motivo de trabajo o estudio se encuentran fuera de su domicilio, podrán votar igual donde residen, tras registrarse.

Al obtener la luz verde definitiva -con 227 votos a favor y 164 en contra-, los diputados de la oposición de centroizquierda se pusieron de pie y levantaron carteles donde se leía “legge truffa” (ley estafa), “salarios estancados”, “gasoil a 3 euros”. Acusaron, así, al gobierno de derecha de Meloni de estar alejado de la realidad y de preocuparse más para que se apruebe una nueva ley electoral para poder ganar las próximas elecciones y mantenerse en el poder, que de los problemas verdaderos de los italianos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una conferencia de prensa en la cumbre MED9, celebrada en Split, Croacia MARKO PERKOV - AFP

Con la anterior ley electoral, llamada “Rosatellum”, según analistas una reelección de Meloni habría sido improbable. Con respecto a las elecciones de octubre de 2022, la coalición de centroizquierda -si bien aún no se ha puesto de acuerdo ni en su candidato, ni en su programa-, aparece ligeramente en ventaja, según los últimos sondeos. Y se habría dado un virtual empate entre las dos coaliciones y la necesidad de acuerdos transversales para formar un gobierno amplio, algo insostenible para Meloni.

Aunque también hay muchas incógnitas sobre qué podría pasar con el “Stabilicum”, la flamante nueva ley electoral, ya que, según sondeos, aunque Hermanos de Italia sigue siendo el primer partido del país, la Liga del vicepremier, Matteo Salvini, ha caído abruptamente. La Liga está siendo fagocitada por Futuro Nacional, el partido de extrema derecha filorruso del exgeneral y exdiputado de la Liga, Roberto Vannacci.

Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza,… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 8, 2026

“Con la aprobación definitiva de la nueva ley electoral, la próxima vez que los italianos acudan a las urnas podrán elegirlo todo: el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y —una vez más— a su propio diputado”, celebró en sus redes sociales la líder de Hermanos de Italia.

“La centroderecha reintroduce el voto de preferencia —ausente durante más de treinta años—, devolviendo así a los ciudadanos la facultad de elegir directamente a sus representantes. Al mismo tiempo, introducimos normas destinadas a fomentar la estabilidad y la cohesión parlamentaria de cualquier gobierno, independientemente de su afiliación política. Quienes ganen las elecciones deben poder gobernar, y los elegidos deben rendir cuentas ante los votantes que los eligieron”, añadió.

“Gobiernos estables y una mayor participación se traducen en más continuidad, mayor rendición de cuentas y una mejor capacidad para ofrecer soluciones concretas al pueblo italiano”, siguió. “Y a quienes esperaban ver dividida a la centroderecha, hoy respondemos con hechos: estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Seguimos adelante”, exultó.

Diputados opositores exhiben carteles contra la reforma electoral impulsada por Giorgia Meloni durante una sesión en el Parlamento italiano, en Roma TIZIANA FABI - AFP

Meloni, que en julio pasado había sufrido un duro revés al perder por apenas un voto una votación clave sobre la reforma, ya había advertido que un nuevo fracaso este jueves, provocado por desacuerdos internos o por los llamados “francotiradores” de su propia coalición, desencadenaría una crisis de gobiernoque podría desembocar en elecciones anticipadas. Ese escenario tendría además un costo económico para parte de la clase política: 184 diputados y 81 senadores perderían el derecho a una pensión de 1000 eurosal no haber completado su primera legislatura, según cálculos del diario Corriere della Sera.

En medio de un clima álgido, la oposición anunció que recurrirá a la justicia porque considera varios puntos de la nueva ley inconstitucionales. La gran incógnita es si habrá un pronunciamiento al respecto antes de la cita con las urnas, que podría ser en mayo o junio próximo, o en septiembre u octubre.

“Giorgia Meloni modifica la ley electoral aprovechándose de su mayoría, apenas unos meses antes de los comicios: es un escándalo absoluto, y lo hace en un intento por aferrarse al poder. Lo hace tratando de instaurar el sistema de ‘premierato’, ignorando los problemas reales que enfrentan los italianos, desde el disparado costo de las facturas de servicios hasta el estancamiento de los salarios”, protestó Nicola Fratoianni, de Alianza Verdes e Izquierda.

Dirigentes de la oposición italiana, entre ellos Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, durante una movilización en Roma contra una reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni ANDREAS SOLARO - AFP

Elena Bonetti, diputada del partido Azione, de centro, por su parte, se manifestó indignada por el virtual fin de la paridad de género. “Este gobierno —el primero encabezado por una mujer— quiso crear un Parlamento donde las mujeres resultaran superfluas”, clamó.

“Las mujeres de centroderecha han traicionado la Constitución y se han humillado no solo a sí mismas, sino también a las mujeres de este país y deben hacerse cargo de la responsabilidad histórica de lo ocurrido”, atacó. “Pero esto no termina aquí. Cuando volvamos al gobierno, devolveremos a las mujeres todo aquello que esta administración machista —encabezada por la primera mujer jefa de gobierno— tuvo la arrogancia de quitarles”, concluyó.