EE.UU. agota sus misiles de largo alcance en la guerra con Irán y crece la preocupación por su capacidad militar

WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos ha agotado gran parte de sus reservas de misiles de largo alcance de alta precisión durante su guerra de cinco meses con Irán, según tres personas familiarizadas con los datos, lo que genera preocupación sobre la preparación de las fuerzas armadas para futuros conflictos.

Los misiles son principalmente armas tierra-tierra del Ejército, conocidas como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (Atacms, por sus siglas en inglés) y Misiles de Ataque de Precisión (PrSM, por sus siglas en inglés). Según dos de las fuentes, Estados Unidos ha utilizado prácticamente todas estas armas.

No se había informado previamente sobre el grado de escasez de misiles ATACMS y misiles de ataque de precisión en las fuerzas armadas.

Las municiones de largo alcance son una parte importante del arsenal militar, ya que permiten ataques precisos desde una distancia segura. Los misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos desempeñaron un papel clave en la guerra de Ucrania, permitiendo a las fuerzas ucranianas atacar objetivos dentro de Rusia. El misil PrSM es una generación más reciente y avanzada que reemplazará a los ATACMS, que tienen un alcance menor.

🇺🇲 Last week, CSIS estimated the U.S. had already burned through roughly 65% of its Patriot interceptors and 38% of its THAAD inventory during the Iran war.

Now Reuters reports the U.S. has used virtually all of its ATACMS and PrSM missiles, along with nearly half of its Tomahawk… pic.twitter.com/EsJIM4gm0B — The Tectonic (@thetect0nic) August 4, 2026

Según los analistas, este tipo de armas, que cuestan más de un millón de dólares cada una, también serían importantes en cualquier conflicto con China.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, se negaron a precisar cuántas unidades de cada tipo de munición le quedaban a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump lanzó la guerra contra Irán conjuntamente con Israel en febrero, prediciendo que el conflicto duraría poco tiempo.

Pero a medida que la guerra se prolonga, las tres personas familiarizadas con el asunto expresaron su preocupación de que la disminución del suministro de misiles pueda limitar la capacidad de Estados Unidos para disuadir a sus adversarios, incluidos Rusia y China.

Una cuarta persona familiarizada con el asunto dijo que, si bien el Comando Central, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio (CENTCOM, por sus siglas en inglés), casi ha agotado los misiles terrestres que tenía antes de que comenzara la guerra, pudo reabastecerse con suministros militares estadounidenses de otras partes del mundo.

Army Tactical Missile System

Al ser consultada sobre los datos de las reservas, la Casa Blanca emitió un comunicado de Trump, en el que afirmaba que Estados Unidos tenía “muchas más municiones que nadie en el mundo” y “muchas más de las que necesitamos”.

“Nuestras empresas de defensa están, en este momento, fabricando más municiones que nunca, además de expandir sus plantas y equipos a niveles récord”, dijo Trump.

Los analistas coinciden en que ciertas municiones, incluidos proyectiles de artillería y varios tipos de misiles, se están produciendo a niveles récord, pero advierten que los suministros podrían ser muy inferiores a lo necesario para una guerra prolongada.

Lockheed Martin, fabricante de los misiles ATACM y PrSM, así como del sistema antimisiles THAAD, no respondió de inmediato a las preguntas sobre las declaraciones de Trump ni sobre los niveles de suministro. Raytheon, fabricante de los misiles Tomahawk y los interceptores Patriot, dos importantes armas estadounidenses, tampoco respondió de inmediato.

Sean Parnell, vocero del Pentágono

En respuesta a una solicitud de comentarios, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró: “Las fuerzas armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo y cuentan con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el Presidente determine. Hemos llevado a cabo múltiples operaciones exitosas en todos los comandos de combate, garantizando al mismo tiempo que las fuerzas armadas de EE.UU. posean un amplio arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”.

Las cifras de suministro circularon dentro del gobierno federal durante la última semana en medio de tensas conversaciones dentro de la administración Trump sobre cuánto tiempo más puede Estados Unidos seguir atacando a Irán sin reducir las reservas a niveles que limitarían la capacidad militar para responder a crisis en otros lugares.

Advertencias sobre el suministro de armas

Una de las fuentes indicó que la reducción de las reservas de misiles ATACMS y PrSM reflejaba una decisión del gobierno de Trump de evitar métodos más arriesgados para atacar objetivos iraníes, como el uso de aviones tripulados para lanzar bombas.

Dado que estas armas permiten a las fuerzas armadas atacar objetivos a distancia, los analistas afirman que serían valiosas en una guerra contra un adversario con una sólida defensa aérea, como China. Según un informe de marzo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), ya se han utilizado para atacar objetivos dentro de Irán.

Según el informe, las reservas de misiles PrSM eran bajas inicialmente, dado que se trata de una munición relativamente nueva, pero el Ejército estadounidense encargó una gran cantidad para 2027. El Ejército declaró que los misiles ATACMS se están retirando gradualmente y que la producción se está orientando hacia los misiles PrSM más modernos.

Misiles de Ataque de Precisión

Según dos fuentes, los líderes militares llevaban semanas advirtiendo al presidente de que las reservas de armas defensivas —incluidos los interceptores Patriot, eficaces contra misiles balísticos— se estaban agotando. La semana pasada, varios medios de comunicación informaron de que Trump había decidido no lanzar otra ofensiva masiva en Irán, en parte porque sus asesores militares le habían advertido sobre el estado de las reservas estadounidenses.

Un funcionario estadounidense refutó esas versiones, afirmando que Trump optó por no seguir adelante con otro ataque debido a la presión de los estados del Golfo.

El conflicto en Medio Oriente desató un intenso debate sobre la autoridad de Trump para emprender acciones hostiles contra Irán sin la autorización del Congreso. No se presentó al Congreso ninguna solicitud de declaración de guerra ni autorización para el uso de la fuerza militar.

El stock de armas defensivas también disminuyó

La semana pasada, el CSIS publicó un informe que estima que entre febrero y julio se había agotado aproximadamente el 65% de los interceptores Patriot y que el número de interceptores de misiles balísticos THAAD en las reservas estadounidenses era al menos un 38% inferior al del inicio de la guerra. Los Patriot y los THAAD son sistemas que detectan y destruyen misiles entrantes y se encuentran entre los más eficaces del arsenal del país.

Aunque Reuters no tuvo acceso a las cifras de suministro, esos números coinciden con los datos internos de Estados Unidos, según dos de las fuentes.

Según una de las fuentes, Estados Unidos también consumió algo menos de la mitad de su suministro mundial de misiles de crucero Tomahawk, que generalmente se lanzan desde barcos, desde el comienzo de la guerra.

Reuters no pudo verificar esa cifra de forma independiente.

Lanzamiento de un misil Tomahawk contra Irak el 20 de marzo de 2003 Getty Images - Getty Images North America

El Tomahawk es un arma de la Armada, lanzada desde destructores, cruceros y submarinos, y ha servido durante mucho tiempo como el principal medio de la armada para atacar objetivos fuertemente defendidos sin poner en riesgo a los pilotos.

Raytheon, una unidad de RTX ha alcanzado un acuerdo provisional plurianual con el Pentágono destinado a impulsar la producción de misiles Tomahawk, junto con aumentos en otras municiones, mientras Washington se apresura a reconstruir las reservas.