EE.UU. envía miles de tropas adicionales y un tercer portaaviones a Medio Oriente

WASHINGTON (AP).- El ejército estadounidense envió unos 9000 soldados a bordo de una flota de barcos rumbo a Medio Oriente, informó el jueves un funcionario de Estados Unidos. El refuerzo militar, que incluye un tercer portaaviones, llega después de que el presidente Donald Trump advirtiera que podrían producirse nuevos ataques contra Irán.

El despliegue refleja la rápida evolución de la guerra mientras Trump evalúa sus próximos pasos, con las elecciones legislativas de noviembre cada vez más presentes en el cálculo político y nuevas señales de que el conflicto podría volverse más complejo.

Aunque al comienzo de la campaña había prometido a los estadounidenses una ofensiva de pocas semanas, Trump dejó abierta la posibilidad de una nueva escalada después de las elecciones del 3 de noviembre. A ese escenario se sumaron en las últimas horas dos episodios que Washington y sus aliados investigan por posibles vínculos con Teherán.

USS George Washington (CVN 73) conducts flight operations while sailing in regional waters in the Middle East. pic.twitter.com/tKubxRdacp — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 1, 2026

El primero ocurrió el miércoles a bordo de un vuelo de FlyDubai con destino a Israel, cuando el copiloto apuñaló al capitán e intentó estrellar el avión. Consultado el jueves en la Casa Blanca sobre una eventual conexión con Irán, Trump aseguró que los primeros indicios apuntaban en esa dirección.

“Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es ‘sí’, pero lo estamos investigando ahora mismo”, afirmó, sin ofrecer más detalles.

El mandatario también advirtió que, si se confirma la participación iraní, Estados Unidos responderá. “Los van a golpear muy duro, no se preocupen”, señaló. “Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro”.

Donald Trump habla con la prensa tras llegar al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo por su parte en una entrevista con Fox News que los investigadores creen que el sospechoso de FlyDubai había sido sometido a un “adoctrinamiento islamista y radical”, aunque tampoco aportó precisiones.

Mientras avanza esa investigación, Washington continúa reforzando de manera significativa su presencia militar en la región. La flota que se dirige a Medio Oriente transporta en conjunto a más de 7000 marineros y 2000 infantes de Marina.

El contingente incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, recientemente desplegado junto con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, integrado también por los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage.

La llegada de esas unidades podría dejar tres portaaviones estadounidenses en la región hacia fines de octubre, según el funcionario que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para referirse a operaciones militares sensibles.

El USS George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo en apoyo de las operaciones para hacer cumplir el bloqueo estadounidense contra Irán @Centcom

Sumados al personal ya desplegado, los nuevos efectivos elevarán la presencia naval estadounidense a más de 20.000 marineros e infantes de Marina, además de cientos de aeronaves, una concentración inusualmente elevada. La Marina ya había operado con tres grupos de ataque de portaaviones en Medio Oriente en abril, por primera vez desde 2003.

Los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington se encuentran actualmente en la región, junto con el grupo anfibio de preparación USS Boxer. El Washington, que suele operar en el océano Pacífico, fue trasladado a Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, cuya tripulación permaneció más de 260 días consecutivos en el mar durante un exigente despliegue.

Trump volvió a sugerir que esa acumulación de fuerzas podría desembocar en una nueva fase de la ofensiva. En una entrevista con la revista Time publicada el jueves, consideró “posible” intensificar los bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas.

Consultado sobre los objetivos de una eventual ofensiva, evitó dar detalles. “No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes preguntan: ¿dónde van a bombardear?”, respondió.

Una gaviota vuela sobre un niño que permanece junto a su bicicleta en una playa con vista a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Vahid Salemi - AP

En la entrevista, realizada el lunes, Trump también explicó que rechazó la propuesta más reciente de alto el fuego presentada por Irán porque, a su juicio, no ofrecía concesiones suficientes.

Mencionó como ejemplo una oferta de Teherán para “abrir” el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de energía, pero sostuvo que el paquete en su conjunto “no era lo suficientemente bueno”.

Impacto en la campaña

La prolongación de la guerra también comienza a cruzarse con la campaña electoral estadounidense. Preguntado sobre si un conflicto cada vez más impopular podría perjudicar a los republicanos en noviembre, Trump admitió inicialmente que “es posible”, aunque enseguida sostuvo que la ofensiva debería favorecerlos porque, según dijo, impedirá que Irán desarrolle un arma nuclear.

“El 100% de la gente” se opone a que Teherán tenga capacidad de ataque nuclear, aseguró, “incluida la gente de todo el mundo”.

“Así que, cuando lo decís de esa manera, ayudará”, agregó. “Si no lo decís así, podría perjudicar”.

Donald Trump pronuncia un discurso en la planta de Peterbilt Motors en Denton, Texas KENT NISHIMURA - AFP

Sin embargo, mientras Washington concentra más fuerzas convencionales en Medio Oriente, crece también la preocupación por la posibilidad de que Irán esté recurriendo a tácticas asimétricas para ampliar el conflicto fuera del frente directo.

Las autoridades creen que Teherán podría estar buscando modificar su estrategia justo cuando Estados Unidos comienza a obtener mejores resultados para aliviar el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y facilitar la llegada al mercado del petróleo producido por sus aliados del Golfo, mientras el bloqueo naval estadounidense paraliza buena parte de las propias exportaciones de Irán.

Question: Are you going to retaliate against Iran if they are behind that attack on the plane?



Trump: They'll be hit very hard. You just ask them. They know what happened. They'll be hit very hard.pic.twitter.com/tvZcgNYMW2 — Open Source Intel (@Osint613) October 1, 2026

A las sospechas en torno al vuelo de FlyDubai se sumó otro episodio en Reino Unido. Las autoridades británicas anunciaron el jueves el arresto de un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní sospechado de planear un ataque terrorista tras un incidente de seguridad ocurrido cerca de una base aérea utilizada por fuerzas estadounidenses en Inglaterra.

El hombre, de 27 años, fue detenido en el centro de Londres días después de que otros cinco sospechosos —todos ciudadanos británicos de unos 20 años y residentes en la capital— fueran arrestados cerca de la base RAF Fairford por presuntos delitos vinculados con explosivos y terrorismo.

La instalación ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses en operaciones contra Irán. Los cinco primeros detenidos fueron posteriormente liberados bajo fianza, aunque continúan bajo investigación.