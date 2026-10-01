Qué se sabe del copiloto omaní de Flydubai: según Netanyahu, fue sometido a un “adoctrinamiento islamista radical”

TEL AVIV.- La investigación sobre el ataque a bordo del vuelo de Flydubai sumó este jueves una nueva pista. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el copiloto omaní había sido sometido a un proceso de “adoctrinamiento islamista radical”, una afirmación que, según dijo, surge de la información personal que los investigadores están reuniendo sobre el sospechoso. El premier aclaró, sin embargo, que el interrogatorio continúa y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre los motivos del ataque.

Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación para averiguar si el ataque fue de naturaleza “terrorista”, como afirma Israel.

El sospechoso permanece bajo custodia en Arabia Saudita.

Según señaló un funcionario israelí al diario The Times of Israel, el copiloto había hablado sobre matar judíos en las redes sociales.

“Sus cuentas en redes sociales indican claramente que se había radicalizado en la ideología jihadista. Habla de matar judíos”, dijo, en línea con lo que informó Netanyahu.

Además, según testimonios de pasajeros del vuelo, el atacante les pidió a miembros de la tripulación que lo mataran después de ser reducido. “Era una persona dispuesta a suicidarse”, afirmó el funcionario. “No podemos afirmarlo con certeza hasta que concluya la investigación –agregó- pero sin duda parece que se trataba de un individuo con intención suicida que probablemente iba a intentar derribar el avión”.

Por otro lado, las investigaciones comenzaron a concentrarse en una pregunta que va más allá de lo ocurrido dentro de la cabina: ¿cómo pudo un ciudadano omaní formar parte de la tripulación de un vuelo con destino a Tel Aviv, violando así un acuerdo bilateral entre Israel y Emiratos Árabes Unidos?

El copiloto, cuya identidad todavía no fue difundida públicamente, apuñaló el miércoles al comandante indio Smit Machchhar durante el vuelo FZ1073, que transportaba a 174 personas, en su mayoría israelíes.

El Capitán Smit Machchhar, quien fue apuñalado este miércoles 30 de septiembre en un incidente aéreo en pleno vuelo de FlyDubai X | Twitter

Pasajeros del vuelo que viajaba desde Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad israelí de Tel Aviv, describieron cómo el capitán indio, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del aparato se desprendió. Finalmente el avión aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Un funcionario regional con información de la investigación dijo que las autoridades sauditas estaban trabajando con varios países, incluido Israel, para tratar de determinar el motivo. Emiratos, Estados Unidos y Omán también participaban en esas labores, agregó.

“Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar la investigación en curso.

Un video grabado dentro del avión por Shota Musayev, un dentista que asistió al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda. El nombre del copiloto no se ha hecho público, y se desconoce en qué estado se encuentra.

El capitán Smit Machchhar, ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, se encontraba estable, indicó durante la noche la embajada de India en Arabia Saudita.

Un video muestra al piloto herido en el vuelo de Flydubai

Preguntado acerca de si hay indicios de participación iraní, Netanyahu dijo a la cadena Fox News que “es demasiado pronto para decirlo”.

Netanyahu afirmó que habló con el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien accedió a que Israel se sumase al interrogatorio del sospechoso.

Interrogantes

Mientras las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y otros países intentan determinar el motivo del ataque, la nacionalidad del copiloto se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.

Según protocolos israelíes citados por The Washington Post, en función de un acuerdo bilateral con Emiratos Árabes, ciudadanos de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel no deberían integrar vuelos que aterricen en Tel Aviv. Omán no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

Emiratos normalizó sus relaciones con Israel en 2020 en el marco de los Acuerdos de Abraham, un proceso que abrió una etapa inédita de vínculos diplomáticos, comerciales y turísticos entre ambos países.

Desde entonces, las conexiones aéreas entre Dubai y Tel Aviv se multiplicaron. Flydubai, empresa hermana de Emirates, llegó a operar diez vuelos diarios de ida y vuelta entre ambas ciudades.

Netanyahu con uno de los pasajeros que ayudaron a reducir al agresor

Fue precisamente esa relación la que llevó a funcionarios israelíes a plantear, todavía sin pruebas concluyentes, que el ataque podría haber buscado golpear no solamente a pasajeros israelíes sino también el vínculo construido entre Israel y Emiratos a partir de los Acuerdos de Abraham.

Una de las hipótesis que manejaban los investigadores israelíes era que el copiloto pudiera haber utilizado dos pasaportes, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.

El gobierno de Omán no ha hecho comentarios sobre el sospechoso.

Jurisdicción

El interrogante sobre su presencia a bordo es diferente de otra cuestión que también comenzó a aparecer en las últimas horas: qué país tendrá finalmente jurisdicción sobre el sospechoso.

Emiratos anunció que abrió una investigación para determinar las circunstancias y los motivos del ataque y establecer si estuvo relacionado con una actividad terrorista o si existió algún tipo de “planificación o dirección previa”.

Las autoridades emiratíes sostienen que tienen jurisdicción porque el Boeing 737 MAX 8 está registrado en Emiratos y opera bajo su bandera, y porque la legislación del país alcanza los delitos cometidos a bordo incluso cuando el avión se encuentra fuera de su territorio.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

En Israel, en cambio, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que pedirá al gobierno que busque la extradición del copiloto para que sea interrogado y juzgado allí.

Arabia Saudita no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel, pero existe una cooperación en seguridad e inteligencia de larga data a través de canales alternativos.

El arma del ataque

También persiste otra incógnita: qué arma se utilizó dentro de la cabina.

Pasajeros dijeron inicialmente que el comandante había sido atacado con un cuchillo.

Una pasajera relató haber visto sangre después de que se abriera la cabina y afirmó que alguien había “apuñalado al piloto con un cuchillo”. Sin embargo, medios israelíes informaron posteriormente que los investigadores analizaban si el agresor había utilizado en realidad un hacha de emergencia que ya se encontraba dentro de la cabina.

Netanyahu, en una entrevista con CBS News, dijo que el sospechoso utilizó un hacha, sin precisar si era la del avión.

Sangre en la remera de uno de los pasajeros que ayudaron a reducir al agresor Redes

La diferencia no es menor. Si el arma ya estaba en el avión, desaparecería una de las preguntas iniciales sobre cómo el copiloto logró superar los controles de seguridad con un objeto cortante. Por ahora, ninguna de las versiones fue confirmada de manera definitiva.

Agencias AFP, AP y diario The Washington Post