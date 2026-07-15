EE.UU. intensifica su campaña aérea sobre Irán y reactiva el bloqueo naval

DUBÁI.– El Ejército de Estados Unidos intensificó este miércoles su campaña de ataques aéreos contra Irán, en una ofensiva que alcanzó un cuartel militar iraní, mientras restablecía el bloqueo naval sobre la república islámica.

Una primera oleada de ataques golpeó decenas de objetivos anoche, según reportó el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom), y luego se reanudaron los ataques contra Irán durante el día, un movimiento inusual que señaló aún más el creciente ritmo de la ofensiva. Una tercera oleada de ataques comenzó a última hora del miércoles.

Poco después de que Estados Unidos lanzara su tercera oleada, Trump dijo que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz. “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa. No les gusta lo que estamos haciendo. Ya veremos si queremos llegar a un acuerdo con ellos o si simplemente terminamos con esto”, dijo en una cumbre de defensa en el Colegio de Guerra del Ejército en Pensilvania.

El destructor USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121), parte de la fuerza desplegada para el bloqueo naval en Medio Oriente - - US NAVY

Trump insistió en que Estados Unidos “lo está haciendo realmente bien con Irán” y que la república islámica “no está contenta en este momento”. “No me gusta poner plazos, pero ellos saben bastante bien, conocen la historia, más les vale comportarse”, advirtió.

Entre los objetivos de los ataques estuvo la isla Tunb Mayor, que es vista como un punto estratégico en el vital estrecho de Ormuz. El Centcom dijo que el ataque tuvo como objetivo sitios de defensa y misiles iraníes.

Irán tomó el control de tres islas –Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor– de lo que sería Emiratos Árabes Unidos en 1971. Emiratos ha tratado de recuperarlas. Algunos analistas han sugerido que si Estados Unidos se apodera de las islas, los Emiratos podrían permitirle controlar el estrecho.

El Ejército estadounidense dijo que su campaña de bombardeos alcanzó objetivos a lo largo de la costa sur de Irán en Bandar Abbas, Khormuj, Ahvaz, Qeshm, Bushehr y Kuh-e Stak, una lista que incluye varias ciudades costeras y otra isla cerca del estrecho.

Un ataque tuvo como objetivo un cuartel de la 388va Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados, según informó la televisión estatal iraní. El reporte indicó que las fuerzas estadounidenses dispararon al menos 13 misiles y dejaron siete militares muertos, además de numerosos heridos.

Un helicóptero CH-47 Chinook de Estados Unidos durante un ejercicio militar en Medio Oriente - - US ARMY

Más de 35 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por los ataques aéreos estadounidenses en los últimos días, señaló Hossein Kermanpour, vocero del Ministerio de Salud iraní. Al menos 72 personas están hospitalizadas, añadió.

Reactivan el bloqueo naval

Por otro lado, en el primer día completo del bloqueo reimplantado a los puertos iraníes, el Ejército estadounidense declaró que buques de guerra estadounidenses habían desviado a dos embarcaciones que intentaban cruzar el límite de la zona restringida.

“El Ejército estadounidense permanece vigilante y preparado para garantizar el pleno cumplimiento”, declaró el Centcom en una publicación en redes sociales sobre la operación, aunque no dio mayores precisiones sobre el bloqueo.

Para hacer cumplir con éxito un bloqueo de este tipo se requiere un despliegue masivo de buques de guerra y aeronaves para identificar, rastrear, advertir y, potencialmente, capturar embarcaciones que intenten cruzar las líneas rojas trazadas en una carta náutica.

Según el Instituto Naval de Estados Unidos, esa presencia está respaldada por dos grupos de ataque de portaaviones en el norte del Mar Arábigo: el USS Abraham Lincoln, acompañado por dos destructores, y el USS George H.W. Bush, que cuenta con tres destructores de escolta.

Un cartel gigante con Trump en un ataúd, en una calle central de Teherán - - AFP

Cada uno de los portaaviones tiene embarcados cuatro escuadrones de aviones de combate.

Para proyectar poder en tierra, el buque de asalto anfibio USS Boxer de la Armada se despliega en la región con la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines a bordo, acompañado por dos buques anfibios adicionales capaces de desembarcar infantes de marina en tierra.

Según el Instituto Naval, otros siete destructores y un crucero también se encuentran en el Mar Arábigo.

Varios días de ataques de represalia en todo Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos –y las renovadas amenazas en torno al estrecho de Ormuz– deshicieron por completo el acuerdo provisional para poner fin al conflicto y ahora la región podría volver a sumirse en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo que pausó los combates y estableció un periodo de 60 días para realizar negociaciones sobre asuntos decisivos para Washington como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se estancaron a medida que se intensificaba la lucha por el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que su país estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional.

El lanzamiento de un misil iraní desde una locación desconocida en medio del fuego cruzado con EE.UU. - - SEPAHNEWS.COM

La Guardia Revolucionaria, la fuerza de elite paramilitar de la república islámica, amenazó este miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Medio Oriente debido al bloqueo. “La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, afirmó.

Irán tampoco ha estado quieto. El almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que dirige el Centcom, señaló en un comunicado que la república islámica había lanzado este miércoles decenas de misiles y drones contra países árabes vecinos del golfo Pérsico.

Se emitieron avisos por misiles en Bahréin y Kuwait a primera hora por fuego iraní entrante, un hecho cotidiano en los últimos días. En una publicación en X realizada a última hora, el Ministerio del Interior de Bahréin instó a la gente a “dirigirse al lugar seguro más cercano”.

Jordania también señaló que derribó tres misiles iraníes entrantes. Teherán se atribuyó ataques contra las tres naciones, todas las cuales albergan fuerzas estadounidenses.

En el otro frente de la guerra en Medio Oriente, tras dos días de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Roma, el Líbano e Israel dieron pasos para implementar “zonas piloto” en el sur del Líbano donde las fuerzas israelíes se retirarían y cederían el control al Ejército libanés, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Agencias AP, AFP y ANSA