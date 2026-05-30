EE.UU. intercepta otro buque en Ormuz y lanza una dura amenaza a Irán mientras crecen las dudas por el acuerdo

WASHINGTON.- Estados Unidos detuvo otro buque mercante en el estrecho de Ormuz que intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. La ofensiva de Washington llega tras advertir ayer que un eventual acuerdo con la República Islámica solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”. De lo contrario, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anticipó que su país es “más que capaz” de reanudar las hostilidades.

“Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante”, declaró Hegseth durante un foro sobre defensa en Singapur, en un claro mensaje dirigido a Teherán. Sus declaraciones ocurren mientras crece la expectativa por el curso de las negociaciones de paz, que hasta ayer barajaban la posibilidad de sellar un acuerdo marco que permitiera extender la tregua 60 días más y reabrir Ormuz.

El propio Donald Trump afirmó ayer que tomaría “una decisión final” sobre un posible pacto, luego de reunirse con su equipo de seguridad en la Sala de Situación. Sin embargo, finalizado el encuentro que duro dos horas el presidente no dio lugar a ningún anuncio inmediato.

Según consignó un alto funcionario de la administración republicana al The New York Times, el mandatario no habría tomado hasta el momento una decisión definitiva respecto a un nuevo acuerdo con Irán.

Ormuz

Frente a este escenario, Estados Unidos informó de una nueva embestida en Ormuz. El buque granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró varias advertencias de las fuerzas estadounidenses durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, según informó un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

De acuerdo a la misma fuente, el barco fue inmovilizado por aeronaves estadounidenses en el Golfo de Omán y permanece a la deriva en la zona.

Con esta última acción, el ejército estadounidense ha detenido a seis barcos que intentaban romper el bloqueo.

Los acontecimientos en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, han sacudido la economía mundial, con envíos de cantidades significativas de petróleo, gas natural y suministros relacionados, como fertilizantes, que han quedado varados en gran medida, lo que aumenta la presión sobre los consumidores y los productores de alimentos.

"Iran must agree that they will never have a Nuclear Weapon or Bomb... I will be meeting now, in the Situation Room, to make a final determination." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/qJTBbkrSr4 — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

Entre las principales exigencias de Trump para sellar un acuerdo preliminar con Irán se encuentra la reapertura total de Ormuz. “Debe abrirse de inmediato”, y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, en un extenso posteo en el que expuso sus condiciones al régimen.

“Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma o bomba nuclear. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peajes, para permitir un tráfico marítimo irrestricto en ambas direcciones. Todas las minas acuáticas (bombas), si las hubiera, serán eliminadas (nosotros ya retiramos, mediante detonación, numerosas minas de este tipo). Irán completará la retirada y/o detonación inmediata de cualquier mina que quede, ¡las cuales no serán muchas!“, había manifestado Trump en Truth.

Acto seguido, el mandatario republicano se jactó de que los barcos que “quedaron atrapados” en el estrecho de Ormuz debido al “asombroso y sin precedentes bloqueo naval” de Estados Unidos, el cual, según marcó “ahora será levantado”, podrían “iniciar el proceso de regreso a casa”.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que pese a los dichos de Trump -quien al momento dejó en suspenso cualquier definición sobre un eventual acuerdo- sus buques aún no pueden transitar a través del estrecho de Ormuz.

Agencias AP y AFP