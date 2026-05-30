El director de la OMS visita el Congo y reclama más recursos tras un brote que ya supera la capacidad de respuesta

BUNIA, República Democrática del Congo (AP).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a la ciudad de la República Democrática del Congo (RDC), convertida en el epicentro del brote de ébola, donde el virus ya supera la velocidad de respuesta, y reclamó a la comunidad internacional un mayor envío de recursos.

El jefe de la OMS instó el ‌sábado a las comunidades ‌de ⁠la zona central del más reciente brote de ébola en el Congo a desempeñar un papel fundamental en ​la lucha ⁠contra ⁠la enfermedad.

El directivo llegó ​el jueves al país para coordinar la respuesta ‌al brote, del que, ​según las autoridades congoleñas, ya ​cuenta con 1.028 casos sospechosos hasta el viernes. “Las comunidades comprenden mejor los problemas y también conocen la solución”, señaló Ghebreyesus a periodistas tras llegar a Bunia, la capital provincial de Ituri, uno de los focos del virus.

A su llegada el jueves a Kinshasa, la capital del Congo, Tedros pidió más apoyo internacional para la respuesta al ébola, señalando que la OMS solo había recibido hasta el ‌momento un tercio de los fondos que necesita.

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes antes de llegar a Bunia, al este del país donde visitará un centro de tratamiento y se reunirá con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas por el virus.

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve infectados y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

Director General of the World Health Organisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, right, is welcomed at Bunia airport in Bunia, Congo, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Moses Sawasawa) ap - AP

El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, destacó Tedros tras reunirse con la primera ministra Judith Suminwa Tuluka.

Reclamo de recursos

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Ituri, epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, y se esperan más envíos durante los próximos ocho días. Estados Unidos anunció 80 millones de dólares en ayuda adicional con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Los esfuerzos de respuesta en los hospitales Rwampara y General de Bunia parecen más organizados, con personal adicional, equipo de protección y suministros médicos, aunque los pacientes siguen llegando a toda hora, observó un reportero de AP el viernes.

Sin embargo, la respuesta no ha mantenido el ritmo de uno de los brotes de propagación más rápida registrados, advirtió el sábado Médicos Sin Fronteras, o MSF.

“Nunca antes un brote de ébola había registrado tantos casos tan pronto después de su declaración”, indicó en un comunicado el doctor Alan González, subdirector de operaciones de MSF .

“Nadie conoce la verdadera magnitud y gravedad de este brote”, declaró González al pedir una expansión inmediata de las pruebas, un despliegue más rápido de trabajadores de ayuda y un acceso sostenido para los suministros médicos.

Ataques contra centros de salud

Los peligros que enfrentan los trabajadores de salud se han intensificado por la ira entre los residentes por los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Residentes han lanzado al menos tres ataques contra centros de salud.

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta.

La enfermedad también se ha reportado en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda controla muchas ciudades clave, incluidas Goma y Bukavu. Los rebeldes han reportado dos casos.

Uganda y Ruanda han cerrado sus fronteras, mientras que el gobierno estadounidense la semana pasada prohibió la entrada de personas que no fueran titulares de pasaporte estadounidense que hubieran visitado recientemente el Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Tedros el viernes calificó los cierres de fronteras y las prohibiciones de viaje como “nada efectivos” para prevenir la propagación del brote.

“Cerrar fronteras, como han hecho algunos países, sólo desalienta la transparencia. La República Democrática del Congo está reportando la situación de manera abierta y transparente”, dijo, instando a los países a reconsiderar estas medidas.

Agencias AP y Reuters