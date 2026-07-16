EE.UU. lanza otras dos rondas de ataques en Irán, cada vez más cerca de Teherán

DUBÁI.– Estados Unidos intensificó este jueves sus ataques contra Irán, alcanzando objetivos más al norte y disparando contra un buque por intentar romper el bloqueo naval que Washington volvió a imponer esta semana. También abordó otro navío por tratar de violar el cerco.

El alto el fuego provisional acordado el mes pasado se disolvió en medio de varios días consecutivos de ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán en su lucha por el control del estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses han causado la muerte de más de 35 personas y herido a más de 300.

Por primera vez en esta última ronda de violencia, los ataques también alcanzaron zonas cercanas a Teherán, lo que demuestra que Estados Unidos está ampliando su abanico de objetivos. Estados Unidos lanzó una segunda oleada de ataques a última hora del día, y afirmó que su objetivo era “debilitar aún más” las capacidades militares de Irán.

Un misil iraní despega rumbo a objetivos en los países del golfo Pérsico - - SEPAHNEWS.COM

La televisión estatal iraní reportó en esta segunda ofensiva dos explosiones en la ciudad de Bushehr –donde se encuentra la única planta nuclear civil de Irán–, que atribuyó al “enemigo estadounidense”, así como una serie de explosiones en la ciudad costera de Bandar Abás.

La agencia oficial IRNA también informó de “ataques del enemigo estadounidense en zonas alrededor de Ahvaz”, donde residentes aterrorizados dijeron que habían escuchado intensos bombardeos por segunda noche consecutiva.

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y otorgó a Irán una importante y sorpresiva ventaja en las negociaciones.

El coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya del Ejército iraní, amenazó con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra “toda la infraestructura de la región” si Estados Unidos llevaba a cabo las advertencias de Donald Trump de que podría atacar puentes y centrales eléctricas iraníes.

Lanchas militares en el estrecho de Ormuz - - AFP

“Bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos, como país extranjero y extrarregional, interfiera en el estrecho de Ormuz", añadió. “Esta es la línea roja infranqueable de Irán”. Tanto Estados Unidos como Irán lanzaron ataques al reimponerse el bloqueo.

Bombardeos cerca de Teherán

Los medios estatales iraníes informaron que los ataques estadounidenses de este jueves impactaron en los alrededores de Teherán y la provincia de Semnán, sede de la producción de misiles balísticos y del programa espacial de Irán.

También se reportaron ataques en las provincias de Hamedán, Hormozgán, Juzestán, Lorestán, Markazi y Sistán y Baluchistán, así como en la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos informó que un ataque contra la isla de Gran Tunb tuvo como objetivo las posiciones de defensa y misiles iraníes. La isla de Gran Tunb es una de las tres pequeñas islas rocosas situadas en la confluencia del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Estas islas, anexionadas por Irán en 1971 a lo que se convertiría en los Emiratos Árabes Unidos, le permiten ejercer un control significativo sobre el estrecho.

Buques cargueros anclados cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Emiratos Árabes Unidos - - AFPTV

El Ejército estadounidense también informó que inutilizó un petrolero con bandera de Curazao mientras navegaba hacia la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, disparando un misil después de que el buque “ignorara múltiples advertencias”.

En otra acción, las fuerzas estadounidenses abordaron un barco en el golfo de Omán como parte del renovado bloqueo. Infantes de Marina abordaron el M/T Wen Yao “para garantizar el pleno cumplimiento del bloqueo naval estadounidense en curso”, señaló el Comando Central.

El mando militar también informó que desde que el bloqueo entró en vigor el martes había “redirigido tres buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo”.

Otro ataque estadounidense, perpetrado el miércoles, tuvo como objetivo un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada de Irán, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia de Sistán y Baluchistán, según informó la televisión estatal iraní. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Bahréin, Jordania y Kuwait.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, condenó un ataque con drones ocurrido en la región semiautónoma kurda del norte de Irak. Un dron atacó por separado un petrolero en el golfo Pérsico, frente a la costa de Basora, en el sur de Irak. No se reportaron víctimas.

Misiles iraníes impactan una base militar estadounidense ubicada en Bahréin (Archivo)

La última ronda de enfrentamientos se concentra en el estrecho de Ormuz, donde Irán ataca buques que utilizan una ruta controlada por Estados Unidos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos afirman que requeriría una Armada mucho mayor, sino decenas de miles de soldados de infantería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán declaró este jueves que se siguen realizando esfuerzos para llevar a Estados Unidos y Teherán a la mesa de negociaciones, pero reconoció que esto se está volviendo cada vez más difícil.

Trump afirmó en redes sociales que Teherán realizó un gesto de buena voluntad al liberar a una ciudadana estadounidense detenida injustamente en Irán desde 2024, sin dar más detalles.

El abogado de derechos humanos Jared Genser emitió un comunicado identificando a la detenida como su clienta Dena Karari, una ciudadana estadounidense-iraní que dirige una ONG y que había sido acusada de espionaje.

Agencias AP y AFP