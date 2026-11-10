EE.UU retira aviones cisterna de una base británica por una presunta amenaza iraní

LONDRES.– La Fuerza Aérea de Estados Unidos retiró varios aviones cisterna de una base militar en el este de Inglaterra ante una presunta amenaza de Irán, según informó este martes The Wall Street Journal.

La decisión se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y después de que las autoridades británicas investigaran un posible ataque contra otra instalación utilizada por las fuerzas estadounidenses.

Según el diario, dos aviones de reabastecimiento estacionados en la base RAF Mildenhall fueron trasladados el lunes a Alemania, mientras que otras aeronaves fueron enviadas a distintas instalaciones europeas ese mismo día.

Un Boeing KC-135R Stratotanker de Estados Unidos, como los retirados de emergencia de la base británica ANDY BUCHANAN - AFP

Los movimientos se ordenaron después de que funcionarios estadounidenses recibieran una alerta sobre una nueva amenaza iraní, cuyos detalles no fueron revelados.

Un funcionario del Comando Europeo de Estados Unidos evitó confirmar los motivos específicos del traslado y señaló que los aviones son desplazados regularmente entre distintas instalaciones “por diversos motivos, incluidos el entrenamiento y necesidades del mundo real”.

“Las aeronaves militares de Estados Unidos se alojan de conformidad con acuerdos de acceso, bases y sobrevuelo con nuestros aliados y socios”, explicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a pronunciarse sobre asuntos militares sensibles. “Por motivos de seguridad operativa, no proporcionaremos más información sobre el movimiento de activos”, añadió.

El funcionario también aseguró que las instalaciones estadounidenses permanecen vigilantes y mantienen una estrecha coordinación con las autoridades de los países anfitriones.

Alrededor de 3000 oficiales militares están estacionados en la base de la RAF en Mildenhall, que se encuentra a unos 129 kilómetros al norte de Londres.

Un C-5M Super Galaxy, de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Escocia ANDY BUCHANAN - AFP

El traslado se produce menos de dos meses después de que Estados Unidos retirara sus bombarderos de la RAF Fairford, otra base británica utilizada por las fuerzas estadounidenses, mientras la policía investigaba un presunto plan de ataque vinculado con Irán.

El 27 de septiembre, cinco hombres fueron detenidos después de que las autoridades detectaran tres furgonetas sospechosas que se dirigían hacia la instalación. La investigación derivó en nuevas detenciones y dos hombres fueron acusados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional británica.

Tensiones regionales

La RAF Fairford, propiedad del Reino Unido, ha sido utilizada durante décadas por bombarderos estadounidenses en operaciones militares en Medio Oriente. Las aeronaves que operaban desde esa base también habían participado en ataques contra Irán en medio de las hostilidades y tensiones regionales entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por su parte, la RAF Mildenhall, de donde fueron retirados los aviones cisterna esta semana, alberga el 100º Ala de Reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense, la única unidad permanente de este tipo en Europa.

Cargeros KC-135R Stratotanker, de la Fuerza Aérea de EE.UU en el aeropuerto escocés de Presstwick. ANDY BUCHANAN - AFP

La base opera aeronaves KC-135 Stratotanker, aviones de cuatro motores utilizados para reabastecer otras aeronaves en vuelo, con una envergadura de 40 metros y capacidad para transportar hasta 37.000 kilos de carga.

El Ministerio de Defensa británico evitó pronunciarse sobre el movimiento de los aviones y señaló que no comenta las actividades militares de otros países. “Las aeronaves y otros activos se mueven con regularidad de acuerdo con los requisitos operativos”, indicó en un comunicado.

El Comando Europeo estadounidense insistió en que no divulga información sobre medidas específicas de protección de sus fuerzas por motivos de seguridad operativa.

Aunque las autoridades no confirmaron los detalles de la presunta amenaza iraní, el movimiento vuelve a poner el foco en la seguridad de las instalaciones militares utilizadas por Washington en territorio británico.

Agencias AP y Xinhua