EE.UU. suspende las sanciones al petróleo iraní y dice que Teherán aceptará inspectores nucleares

OBBÜRGEN, Suiza.– Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras una nueva ronda de conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente y avanzar hacia un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Teherán.

“Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01”, hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.

Under President @realDonaldTrump and @VP, we continue to make the world safer and more prosperous.



In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026

El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados. El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril —tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril por la guerra—, cayó a 77,6 dólares después de la medida.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentó las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto el fuego violado con frecuencia. La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días, prorrogable, un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, las sanciones internacionales contra Teherán y la estabilidad regional.

“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, a los periodistas en el lujoso resort de Bürgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

“Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress,” says @VP on the four big accomplishments negotiated yesterday in Switzerland.



“The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and… pic.twitter.com/bljnaW74xg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 22, 2026

“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, añadió Vance después de las conversaciones iniciales con Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

El segundo de Donald Trump sostuvo que “hay progresos concretos, pero todavía quedan puntos sensibles por resolver”, y remarcó que la administración busca “un entendimiento verificable y duradero” que reduzca las tensiones en Medio Oriente. “No se trata solo de volver a un marco anterior, sino de garantizar que funcione en el contexto actual”, afirmó.

Vance también declaró que “el estrecho de Ormuz está abierto” y que el crudo y el gas natural están transitando por esa vía marítima clave. “Queríamos crear un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Y está abierto”, afirmó. “Los precios del gas y el petróleo bajaron, y millones y millones de barriles de crudo y gas natural están circulando por Ormuz, algo que no ocurría antes”, agregó.

El estrecho de Ormuz aparece como un punto estratégico clave en la negociación Wen Xinnian - XinHua

La cuestión nuclear aparece como uno de los puntos más sensibles del diálogo. Vance aseguró que Irán aceptó volver a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio. Lo calificó como un “hito importante” y como “el primer paso hacia la desnuclearización permanente”.

Teherán, sin embargo, no confirmó esa versión. El vocero de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que hubo “una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles” y que las conversaciones sobre ese asunto aún no empezaron.

Irán suspendió hace un año su cooperación con el OIEA y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025. Para Washington y sus aliados, la posibilidad de ampliar el acceso de los inspectores a instalaciones sensibles es una de las condiciones centrales para destrabar el tramo final del diálogo.

Vance evitó fijar plazos concretos, aunque dejó entrever cierto optimismo cauteloso. “Estamos más cerca que hace unos meses, pero todavía no hemos llegado. Hay voluntad, pero también diferencias importantes”, resumió.

La ampliación del acceso del OIEA a instalaciones sensibles es uno de los puntos más delicados de la negociación Hasan Sarbakhshian - AP

En las semanas y días previos a la reunión entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en el Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que sacudió con fuerza a la economía global.

El frente libanés

El acuerdo también establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán. Pero los dirigentes israelíes manifestaron su desacuerdo con el texto e insisten en que sus tropas continuarán ocupando el sur de Líbano, donde combaten al movimiento proiraní Hezbollah.

Pakistán y Qatar, que actúan como mediadores, aseguraron que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para contener las hostilidades en territorio libanés.

Ataques israelíes en el sur del Líbano - - AFP

En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país, donde no se reportaron ataques israelíes ni combates el lunes por la mañana. Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en el Líbano dejaron 4106 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud libanés. En el mismo período, el ejército israelí informó la muerte de 36 militares.

Además, más de 11.000 edificios del sur de Líbano quedaron “completamente destruidos” por la guerra, indicaron este lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Investigación Científica de Líbano, un instituto público. Ambas entidades evaluaron en 1380 millones de dólares el costo de los daños causados por el conflicto.

“La incansable mediación pakistaní y qatarí propició grandes avances para terminar la guerra en el Líbano”, escribió en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, tras la cita en Suiza.

“Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se liberan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”, agregó.

Sanciones

Según fuentes diplomáticas, uno de los ejes centrales del diálogo es el ritmo de levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Irán.

Vance evitó dar detalles específicos, pero reconoció que uno de los temas más delicados sigue siendo el destino de los activos iraníes congelados en el extranjero. “Es un asunto complejo. Estamos evaluando mecanismos que sean compatibles con nuestros intereses de seguridad y con compromisos internacionales”, explicó.

Mohammad Bagher Qalibaf reiteró la postura de Irán de exigir garantías antes de avanzar en un acuerdo Vahid Salemi - AP

Funcionarios estadounidenses dejaron entrever que podría haber una flexibilización gradual de ciertas restricciones financieras si Teherán cumple con condiciones verificables. No obstante, insistieron en que cualquier alivio será “reversible” en caso de incumplimientos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida en la red social X. “En consonancia con las productivas conversaciones que se están llevando a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar un tránsito libre y abierto por el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica en su territorio”, afirmó. “Como parte de este marco, el Tesoro expidió una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, la entrega y la venta de petróleo iraní”, agregó.

Vance también sugirió que el gobierno de Estados Unidos podría aceptar descongelar activos iraníes para compras de soja, maíz y trigo estadounidenses. Dijo que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno de los principales negociadores de Estados Unidos, trabajó esa idea con funcionarios de Qatar.

Según Vance, Qatar tendría un rol de supervisión sobre el proceso, mientras que el dinero iraní liberado a medida que se levanten las sanciones “en realidad se destinaría a comprar soja estadounidense, maíz estadounidense y trigo estadounidense en beneficio del pueblo iraní”.

Irán, que presionó durante años para recuperar miles de millones de dólares en activos congelados, no se pronunció sobre la posibilidad de usar esos fondos para comprar productos estadounidenses. Esos recursos permanecen inaccesibles desde hace años por sanciones, restricciones bancarias y disputas legales impuestas por Estados Unidos y la comunidad internacional a la república islámica.

Personal policial pasa frente a las banderas nacionales de Pakistán e Irán, que flamean en el exterior de la Casa Presidencial en Islamabad AAMIR QURESHI - AFP

Del lado iraní, las autoridades reiteraron que exigen garantías claras antes de aceptar nuevas limitaciones. El gobierno sostiene que experiencias previas —incluida la retirada unilateral de Estados Unidos de acuerdos anteriores— obligan a extremar precauciones. También reclama acceso inmediato a recursos bloqueados como condición para avanzar.

Vance prometió, no obstante, que Estados Unidos se asegurará de que el descongelamiento de activos “no contribuya a financiar el terrorismo”.

Las negociaciones también están atravesadas por factores regionales. La escalada de tensiones en distintos frentes de Medio Oriente y la presión de aliados de Estados Unidos, en particular Israel, condicionan el margen de maniobra de la Casa Blanca. Vance reconoció que esos elementos forman parte del cálculo estratégico. “Consultamos de manera permanente con nuestros socios. La seguridad regional es un componente central de cualquier decisión”, dijo.

En Washington, el proceso genera divisiones. Sectores del Congreso, especialmente dentro de la oposición, cuestionan la posibilidad de concesiones a Irán y advierten sobre los riesgos de liberar fondos que podrían fortalecer su influencia en la región.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iniciará el martes una visita a tres países del Golfo, en pleno proceso de negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Rubio, en su primer viaje a la región desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, visitará Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Agencias AFP, AP y ANSA