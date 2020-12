El primer ministro británico, Boris Johnson, da una conferencia de prensa virtual sobre el coronavirus Londres el 21 de diciembre de 2020 Fuente: AFP

PARIS.- Hace dos días que el Reino Unido se encamina con paso firme hacia unas fiestas de Navidad sumidas en el caos, con todos los medios de transportes paralizados entre Londres y el resto del mundo, 18 millones de ingleses confinados y el temor de que el país se quede sin productos frescos provenientes del continente. Todo por culpa de una nueva cepa de coronavirus aparecida en el sudeste del país, que parece propagarse 70% más rápido que la anterior.

"Europa confina a Gran Bretaña", tituló ayer el periódico belga Le Soir, resumiendo la dramática situación que vive un cuarto de los 66 millones de británicos, que vieron sus planes de fiestas de fin de año desmoronarse en apenas unos minutos.

Sucedió el fin de semana pasado, cuando el primer ministro, Boris Johnson, sumió al país en el estupor al anunciar, brutalmente, que no tenía otra alternativa más que confinar a los habitantes de Londres y el sudeste del país, única forma de detener la progresión de la pandemia, que duplicó los casos en menos de una semana.

"La nueva cepa está fuera de control", reconoció en ministro de Salud, Matt Hancock, al día siguiente, echando aceite al fuego del desasosiego general.

El anuncio precipitó a miles de británicos y europeos residentes en Inglaterra a estaciones de trenes y aeropuertos, tratando de salir de la zona antes del cierre previsto por las autoridades, provocando monstruosos embotellamientos y la intervención de las fuerzas de seguridad.

Alarmados, los países europeos reaccionaron cerrando de inmediato sus fronteras al tráfico proveniente de Gran Bretaña. Alemania, Bélgica, Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda, España, Austria, Bulgaria, Rumania, Malta, Croacia, Lituania, Letonia y Estonia suspendieron los enlaces aéreos. Los ferries de pasajeros también quedaron inmovilizados entre el continente y la isla. Grecia extendió el periodo de cuarentena para viajeros provenientes del Reino Unido de tres a siete días. Durante la jornada, otros gobiernos del planeta adoptaron medidas similares, a veces más estrictas: Australia, Canadá, India, Hong Kong, Rusia, Israel, Irán, Marruecos, Kuwait, Arabia Saudita, Omán. En América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú prohibieron los vuelos procedentes del Reino Unido. Las autoridades estadounidenses, a su vez, anunciaron controlar "con mucha atención" la situación británica, aunque no prevén por el momento prohibir los viajes desde ese país.

Francia, por su parte, suspendió por 48 horas todos los viajes aéreos y ferroviarios. Pero también incluyó en la prohibición el tráfico de miles de camiones de mercancías que circulan cada día entre ambos países, haciendo planear el temor suplementario de un eventual desabastecimiento de productos frescos para las fiestas en Gran Bretaña.

Un temor que Boris Johnson trató de disipar hoy por la mañana dedicándole media hora de su conferencia de presa cotidiana.

"No, el reino Unido no carecerá de productos frescos. Hay suficientes reservas para satisfacer a toda la población. Nuestro país solo importa el 20% de esos productos del continente", repitió el premier. No obstante, la situación apareció ante muchos como el anuncio de lo que podría suceder en caso de un Brexit sin acuerdo (no deal) sobre la futura relación comercial bilateral, cuando el Reino Unido deje la Unión Europea (UE) definitivamente el 31 de diciembre.

Johnson también informó que había mantenido una "excelente" conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, confinado desde hace varios días después de contraer el Covid-19, y que ambos buscaban una solución "en pocas horas más".

Desde la mañana, los países de la UE mantenían reuniones virtuales con el fin de adoptar una posición común para los 27 países del bloque. La decisión final debería conocerse este miércoles.

En medio del caos general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contradijo hoy a Matt Hancock, asegurando que la nueva cepa del coronavirus "no está fuera de control".

"Hemos tenido una tasa de reproducción (RO) mucho más elevada que 1,5 en algunos momentos de esta pandemia y conseguimos controlarla", precisó el responsable de las situaciones de emergencia sanitaria en la organización, Michael Ryan, insistiendo en la necesidad de conservar las medidas-barrera.

Los científicos, por su parte, coinciden en la necesidad de obtener más datos sobre la nueva cepa. Para ellos, se sabe poco sobre la mutación N501Y descubierta en el Reino Unido y su anunciada velocidad de propagación. Tampoco creen que vaya a afectar la eficacia de las vacunas existentes.

"Por el momento no estoy para nada preocupado", declaró Christian Drosten, el virólogo más importante de Alemania, agregando que, casi con seguridad, la nueva cepa ya circula por su país. Para Drosten, recién se sabrá si es verdad que la nueva variante circula un 70% más rápidamente que la anterior cuando sus homólogos británicos terminen de estudiarla a fines de semana.

"La pregunta es: ¿este virus está siendo empujado por una nueva ola de la pandemia en la región (el sudeste de Inglaterra) o es el responsable de esta nueva ola? La diferencia es muy importante", explicó.

En Francia, Vincent Enouf del Instituto Pasteur, también asegura que no hay pruebas de que la nueva mutación esté provocando un mayor contagio en Gran Bretaña.

"Nos dicen que la enfermedad circula mucho más rápido en el Reino Unido. Pero, ¿es debido a algún súper-contaminador que lo transmite o la nueva variante es la responsable? Todo eso debe ser verificado", afirmó.

El gobierno holandés confirmó el domingo que el caso registrado en el país fue diagnosticado a comienzos de diciembre, sugiriendo que podría haber estado en Holanda desde hace algún tiempo.

"En todo caso, la nueva cepa no parece circular aquí tan rápido como en el Reino Unido", dijo Ab Osterhaus, profesor en Virología de la universidad Erasmus de Roterdam.

