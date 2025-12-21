Son millonarios por partida doble, pero él sigue repartiendo paquetes: la pareja que ganó la lotería dos veces
A pesar de que las probabilidades eran ínfimas, ambos recibieron más de un millón de dólares en dos ocasiones; qué harán con el dinero
- 3 minutos de lectura'
Las probabilidades de ganar la lotería suelen ser bajas, pero una pareja rompió el paradigma y ganó el sorteo dos veces en siete años. Aun así, ambos expresaron que seguirán en sus trabajos habituales, mientras deciden qué hacer con el dinero.
Los ganadores de la lotería por partida doble: cuánto dinero recibieron
Richard Davies, de 49 años, y su esposa Faye Stevenson-Davies, de 43, ganaron la lotería por segunda vez el 26 de noviembre de 2025, al jugar en el Lotto del Reino Unido.
La primera ocasión de suerte para los residentes de Gales se dio en junio de 2018, cuando resultaron ganadores del premio EuroMillions Millionaire Maker.
El primer triunfo no les hizo abandonar el juego y trataron de superar las estadísticas de probabilidades de los premios de lotería. Hace siete años, ganaron 1,3 millones de dólares (por un millón de libras esterlinas al tipo de cambio de ese momento).
Esa cifra volvió a repetirse esta semana, tras una cadena de sorteos consecutivos habilitados por el sistema de boletos gratuitos del Lotto.
En un comunicado de la Lotería Nacional del Reino Unido, Faye expresó: “Siempre creímos que ganar era posible y, una vez que ganamos un millón [de libras esterlinas] y conocimos a cientos de otros afortunados, nos dimos cuenta de que los cuentos de hadas se hacen realidad“.
Y agregó: ”Sabíamos que las posibilidades de que volviera a ocurrir eran increíbles, pero somos la prueba de que, si crees, todo es posible”.
En esta segunda ocasión, la pareja acertó los cinco números principales y el Bonus Ball del Lotto, luego de acceder a varios sorteos consecutivos mediante el sistema Lucky Dip, que otorga boletos gratuitos cuando se aciertan al menos dos números. De ese modo, fueron encadenando intentos hasta alcanzar el premio mayor.
A qué destinarán el dinero los ganadores de la lotería por partida doble: más de US$2 millones
La pareja señaló que, con el premio que recibieron en 2018, destinaron parte del dinero a otras personas. "Regalamos autos, donamos un minibús al equipo local de rugby e hicimos todo lo posible por ayudar a amigos y familiares. Fue increíble poder marcar una diferencia", precisó Davies.
Sin embargo, con la segunda victoria en el sorteo, aún no determinaron qué harán. “Esta vez, quién sabe. Nos tomaremos nuestro tiempo y disfrutaremos el momento“, señalaron.
En tanto, ambos continuarán en sus trabajos actuales. Davies es mensajero y repartirá paquetes durante la temporada de Navidad. Por su parte, Stevenson es profesional de salud mental y prestará su ayuda a los pacientes también en las fiestas.
¿Alguien ganó la lotería dos veces en Estados Unidos?: cuáles son las probabilidades
En julio pasado, un jugador de Massachusetts ganó la lotería Powerball dos veces en una misma noche, según remarcó CNN, con un premio total de US$2 millones. Este sorteo tiene una probabilidad de una entre 292.201.338 de recibir el premio mayor, con el acierto de cinco bolas blancas y la roja.
Previamente, en 2020, otra persona en Colorado venció a la suerte en dos ocasiones en un mismo mes. Además, utilizó los mismos números durante 30 años.
