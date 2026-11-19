El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, promulgó este jueves la ley que prohibirá los tradicionales carruajes tirados por caballos que recorren Central Park. La medida, que entrará en vigor el 1 de junio de 2028, eliminará una tradición de 150 años de historia.

Mamdani firmó la Ley Romanch en el concejo municipal donde se aprobó la iniciativa un mes atrás. “Por generaciones los caballos vivieron y trabajaron en esta ciudad. Desde 1863 fueron el atractivo principal de central Park llevando a los neoyorquinos y visitantes en paseos de carruaje. Pero nuestra ciudad ha cambiado. Ahora es el momento de que nuestras leyes también cambien”, argumentó el primer alcalde musulmán de la ciudad norteamericana.

Mayor Mamdani Signs Intro 934, Romanch's Law https://t.co/As0s6uvsdk — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 19, 2026

La decisión llega después de casi dos décadas de controversias por las condiciones en las que trabajan los animales y los riesgos que representa esta actividad en uno de los parques más concurridos del mundo. El punto de inflexión fue la muerte de un turista indio de 18 años en junio, cuando cayó de un carruaje cuyo caballo se había desbocado.

La víctima, Romanch Mahajan, había viajado a la ciudad junto con su familia para celebrar su graduación. El caso generó una fuerte conmoción pública y aceleró el debate legislativo, al punto de que la nueva normativa fue bautizada en su homenaje como Ley Romanch.

El período de transición previsto antes de la entrada en vigor de la ley busca dar tiempo a los cerca de 150 cocheros que dependen de esta actividad para reconvertirse laboralmente y encontrar nuevas fuentes de ingreso.

La policía investiga la escena después de que un caballo que tiraba de un carruaje se desbocara, provocando la muerte de un adolescente de India, el miércoles 17 de junio de 2026 en NuevaYork. (WABC-TV vía AP) WABC-TV

La normativa contempla que la administración local elabore un programa de reconversión laboral, con opciones de capacitación, asesoramiento y búsqueda de empleo. También deberá estudiar posibles mecanismos de compensación económica para los titulares de licencias.

Rechazo de los cocheros

Sin embargo, los trabajadores y el sindicato sostuvieron que esas promesas no son suficientes. “Preferiría seguir trabajando con los caballos porque llevo más de 10 años haciéndolo”, dijo a CBS el cochero John Sangino. “Ahora dicen que me van a buscar otro trabajo, pero quién sabe”.

“Este proyecto de ley es una aberración inconstitucional”, declaró, por su parte, el presidente internacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte de América (TWU),John Samuelsen.

Los tradicionales carruajes tirados a caballos

“Les quita a los propietarios de carruajes los permisos municipales que adquirieron por cientos de miles de dólares, sin exigir ni garantizar una compensación. Prohíbe a los cocheros vender sus caballos a operadores de paseos en carruaje en otra ciudad, o incluso en otro estado donde se permitan dichos paseos. Y eso es solo la punta del iceberg”.

El futuro de los más de 160 caballos utilizados en estos paseos también forma parte de las disposiciones de la ley. Los animales no podrán ser vendidos a mataderos ni destinados a otras actividades de transporte turístico en carruajes, mientras las autoridades deberán trabajar para garantizar su retiro en condiciones adecuadas.