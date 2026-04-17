El alto el fuego en el Líbano deja a Netanyahu en una posición incómoda

El presidente Donald Trump puede estar celebrando el alto el fuego entre Israel y el Líbano, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu no.

Los votantes israelíes no querían que los combates terminaran.

De manera abrumadora, mostraban las encuestas, querían que el ejército mantuviera la presión sobre Hezbollah, el grupo militante cuyos cohetes y misiles han hecho la vida miserable y peligrosa para los residentes del norte de Israel, hasta que fuera destruido o forzado a desarmarse.

Soldados del ejército israelí patrullan en sus vehículos Humvee a lo largo de la frontera con el sur del Líbano JALAA MAREY - AFP

Eso, después de todo, es lo que Netanyahu y sus jefes militares habían prometido.

Pero Netanyahu rápidamente, aunque a regañadientes, se alineó el jueves cuando Trump presionó por un alto el fuego en Líbano, tal como el líder israelí lo había hecho en treguas anteriores impulsadas por el presidente.

Ahora, los críticos del primer ministro, e incluso algunos de sus aliados en la derecha, se han aferrado a lo que parece evidente: su incapacidad para resistir la presión de Trump, no solo para poner fin a la guerra a distancia con Irán, sino incluso para exigir una tregua con un enemigo directamente en la frontera norte de Israel.

“Un alto el fuego debe surgir desde una posición de fuerza y ser una decisión israelí, reflejando una ventaja que sirva a las negociaciones”, dijo Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor cuyo nuevo partido opositor de centro, Yashar, está creciendo en las encuestas. “Está emergiendo un patrón en el que los altos el fuego nos son impuestos: en Gaza, en Irán y ahora en Líbano”.

Vehículos militares israelíes circulan por una carretera en el sur del Líbano JALAA MAREY - AFP

Es un giro marcado respecto del papel de Netanyahu al persuadir personalmente a Trump para que se sumara a Israel en atacar a Irán en primer lugar: una apuesta fuerte, según informó The New York Times, basada en la idea de que Irán estaba listo para un cambio de régimen, que una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel podría derrocar rápidamente a la República Islámica y que las preocupaciones sobre una posible respuesta iraní —como cerrar el estrecho de Ormuz o atacar intereses estadounidenses en la región— eran exageradas. Ninguna de esas garantías resultó cierta.

Un elemento central del atractivo de Netanyahu ante los votantes —el argumento de que su estrecha relación y sintonía estratégica con Trump lo hacen especialmente apto para garantizar la seguridad de Israel— ahora parece mucho menos convincente.

“Netanyahu influyó en cómo comenzó la guerra”, dijo Aaron David Miller, exnegociador de Medio Oriente y actual miembro del Carnegie Endowment for International Peace. “No influirá en cómo termina”.

Netanyahu, que busca la reelección este año y cuya coalición aparece rezagada en las encuestas, intentó tranquilizar a los israelíes sobre la pausa en los combates con Hezbollah al afirmar que los soldados permanecerán en una zona de seguridad que se extiende 10 kilómetros dentro de Líbano. Eso serviría para evitar incursiones en Israel y el uso por parte de Hezbollah de cohetes antitanque contra comunidades fronterizas, dijo en un mensaje televisado.

Personas circulan por la calle principal en un automóvil con una bandera israelí en la ciudad norteña de Kiryat Shmona, cerca de la frontera con el Líbano JALAA MAREY - AFP

“Por supuesto, todavía hay problemas”, admitió Netanyahu. “Todavía les quedan cohetes”.

Pero sostuvo que eso podría abordarse en el marco de negociaciones sobre lo que describió como un posible “acuerdo de paz histórico con Líbano”.