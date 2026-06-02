Un analisista internacional explicó por qué la relación entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump “explotó por los aires”

El vínculo estratégico entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atraviesa su etapa más crítica desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo en diálogo con LN+ que la relación entre ambos dirigentes “explotó por los aires” tras una reciente conversación telefónica marcada por reproches mutuos, insultos y una falta de sintonía que refleja la complejidad del escenario internacional actual.

El acuerdo de paz entre Iran y Estados Unidos, en riesgo

La comunicación que generó un fuerte impacto en el ámbito diplomático global, exhibió un tono inusualmente agresivo, según el analista internacional. “Se vio que la relación entre Netanyahu y Trump no pasa por su mejor momento. Ahora vamos a leer los textuales de las placas que preparamos”, detalló.

Según trascendió, Trump arremetió contra el premier israelí con cuestionamientos directos sobre su gestión y su situación judicial personal: “Estás completamente loco, estarías en prisión si no fuera por mí, estoy salvando tu trasero”. Según Repetto, estos dichos aluden a las investigaciones por corrupción que enfrenta Netanyahu, quien actualmente también lidia con una presión interna asfixiante ante el proceso de disolución del parlamento israelí y la inminente convocatoria a elecciones anticipadas.

La falta de filtro en el lenguaje diplomático quedó expuesta en otro de los puntos revelados por el medio estadounidense, donde Trump interpeló a su interlocutor con un contundente: “¿Qué carajo estás haciendo?”.

En medio del conflicto en Medio Oriente, la relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu no atraviesa su mejor momento, según sostuvo el analista internacional Andrés Repetto en comunicación con LN+ SAUL LOEB - AFP

El rol de Irán en la guerra

En paralelo, la situación en el terreno se mantiene sumamente volátil, ya que Irán decidió suspender las negociaciones con Estados Unidos argumentando la ausencia de un alto al fuego, mientras el primer ministro israelí mantiene una postura inamovible frente a Hezbollah.

A través de un posteo en X, Netanyahu confirmó su conversación con Trump y reafirmó su estrategia: “Hablé esta noche con el presidente Trump, le dije que si Hezbollah no cesa de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra posición se mantiene firme”.

El posteo de Benjamin Netanyahu (X: @netanyahu)

Según la percepción de Repetto, tras más de noventa días de conflicto, los tiempos de la política estadounidense ya no logran imponerse sobre la agenda de Irán e Israel: “Trump, que trata de negociar y tiene que frenar el frente con los iraníes, ahora también tiene que ver cómo arregla el frente con sus aliados de estos 90 y pico de días de guerra contra Irán”, concluyó.