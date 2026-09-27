El auge de jóvenes que se convierten al catolicismo habla de un anhelo de espiritualidad en Occidente

PARÍS.– Como una plegaria atendida, este fin de semana, cuando llegó a París desde Bordeaux para intentar ver aunque fuera de lejos al papa León XIV, la estudiante de medicina de 22 años Léa Guiragossian encarnó una de las grandes esperanzas del catolicismo en Occidente: una legión de nuevos fieles.

Si bien en África y otras partes del mundo en desarrollo la Iglesia Católica viene creciendo vertiginosamente, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica se ve asediada por el secularismo, los escándalos de abuso sexual y la competencia de los evangelistas.

Pero la Iglesia también está viviendo al menos una tendencia alcista. Mientras León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, está de visita en Francia, corazón del laicismo europeo, los datos de la Iglesia Católica muestran un aumentos del número de fieles en numerosos países de Occidente, incluido el Reino Unido, Francia, España, Bélgica y Alemania.

En un acto celebrado el sábado en París, León escuchó el testimonio y se dirigió a los flamantes conversos y a quienes estaban a punto de recibir el bautismo, destacando la “paradoja” de ese auge espiritual en un país occidental profundamente laico.

“Este fenómeno contradice cualquier actitud derrotista y es algo maravilloso”, dijo el Papa, y agregó que la Iglesia debe esforzarse por “respetar las historias de cada persona” y ofrecerles un “ambiente acogedor”. Señaló que el mayor desafío radicaba en “acompañar” a los recién llegados para que perseveren en la fe.

Durante su visita a Francia, el pontífice destacó el aumento de conversiones al catolicismo entre jóvenes y adultos en un país marcado por el laicismo - - IPA via ZUMA Press DPA

El aumento de conversiones dista mucho de compensar el número de personas que abandonan el catolicismo, sumado a décadas de fuerte descenso en las tasas de bautismo infantil. En conjunto, los conversos representan una fracción mínima de los 1400 millones de católicos que hay en el mundo.

No obstante, la jerarquía eclesiástica celebra este aumento de las conversiones, con datos especialmente llamativos en Francia y Estados Unidos.

El caso francés

Según datos de la Conferencia Episcopal Francesa, en 2026 los bautismos de adultos en Francia ascendieron a 13.234, frente a los 4263 registrados en 2019, el año anterior a la pandemia, y también este año las conversiones de adolescentes alcanzaron las 8152, superando las 7404 de 2025.

Un estudio reciente encargado por dicha Conferencia Episcopal revela que la mayoría de los nuevos conversos son mujeres y personas muy jóvenes: el 82% tiene menos de 40 años, y entre ellos, el grupo más numeroso es el de jóvenes de entre 18 y 25 años.

Jóvenes asisten a un concierto como parte de una vigilia de oración dirigida por el Papa León XIV en el estadio Stade de France LOU BENOIST - AFP

Además, y a pesar de la creencia generalizada de que la mayoría de los conversos son políticamente conservadores, el clero francés asegura que no suele ser así.

“No me considero muy conservadora”, comenta Guiragossian, que se convirtió este año tras dos años del tradicional catecismo. “Me gusta pensar que la religión nos ama a todos, nos acepta a todos y quiere que todos sean aceptados”.

Señala que sus padres eran protestantes, pero que cuando una amiga católica la invitó a una misa, quedó cautivada por el “hermoso ambiente” iluminado con velas y pensado específicamente para los jóvenes. “A partir de ese día fui todas las semanas”, dice la joven.

Quienes trabajan con conversos señalan que por lo general se trata de hijos de padres poco religiosos de clase trabajadora que se sienten atraídos por la fe de sus abuelos, muchas veces a través de amigos o familiares católicos, pero también de las redes sociales.

Llegan en busca de respuestas, tratando de encontrar sentido a un mundo convulsionado por las guerras y la agitación política, o en busca de consuelo tras la muerte de un ser querido o alguna crisis de vida importante.

Crece la Iglesia estadounidense

Los datos más recientes de Estados Unidos aún no han sido publicados y los grupos vinculados a la Iglesia prefieren ser cautelosos y dicen que es demasiado pronto para identificar una tendencia clara. Sin embargo, tras el fuerte descenso registrado durante la pandemia, el número de conversos en el país se viene recuperando de forma constante, según datos del Centro de Investigación Aplicada sobre el Apostolado, un organismo de investigación vinculado a la Iglesia católica.

En marzo, en base a datos de 140 de las casi 200 diócesis de Estados Unidos, la popular aplicación católica Hallow informó que en 2026 el número de personas inscritas en el programa de la Iglesia para la plena incorporación al catolicismo había aumentado un 38% con respecto a 2025. Esta cifra incluye a personas bautizadas en otras confesiones cristianas, a nuevos cristianos y a católicos bautizados que aún no han completado los sacramentos.

Asimismo, una investigación publicada por Hallow en agosto reveló que en decenas de universidades norteamericanas ha aumentado tanto la participación en programas de la Iglesia como la asistencia a misa, en comparación con el año anterior.

El número de adultos católicos en Estados Unidos crece al mismo ritmo que la población católica general, impulsado casi exclusivamente por la inmigración y los nacimientos. Además, la cifra de conversos sigue siendo muy inferior a la de personas que han abandonado la fe.

No obstante, los expertos señalan que los nuevos conversos le están aportando un nuevo impulso espiritual a la Iglesia.

En Estados Unidos, el número de adultos que ingresan a la Iglesia se recuperó después de la caída registrada durante la pandemia STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este año, la Arquidiócesis de Chicago —ciudad natal del papa León— llevó a cabo el estudio tal vez más exhaustivo sobre las razones que impulsan a más norteamericanos a convertirse al catolicismo. Los resultados revelaron que el 34% de los conversos pertenecía a la Generación Z, el 35%, a la Generación Millennial, el 20% a la Generación X, y el 10 % a la generación del baby boom. Eso indica, al igual que en Francia, que los conversos en Estados Unidos tienden a ser jóvenes.

Algunos factores que antes hacían que alguien se convirtiera al catolicismo—como casarse con una persona católica— parecen haber perdido peso.

Por el contrario, el informe —basado en las respuestas de 20 diócesis de Estados Unidos— concluyó que muchas personas se sienten atraídas por la idea de un sistema de verdades ancestrales que sirve de ancla en un mundo inestable y en vertiginosa transformación.

Al igual que en Francia, algunas conversiones en Estados Unidos se ven desencadenadas por crisis vitales importantes. “La gente se siente atraída por ese arraigo que ofrece la Iglesia en estos tiempos de inestabilidad”, dice Tim Weiske, director de vida parroquial y misiones de la Arquidiócesis de Chicago. “Son un nuevo tipo de ‘recién llegado’”.

Son los que probablemente no vienen de familias religiosas, agrega Weiske, “así que llegan a la Iglesia por su cuenta, sin apoyo y con menos historial religiosos”.

La elección de León XIV despertó curiosidad entre algunos estadounidenses que posteriormente iniciaron el proceso de incorporación a la Iglesia Católica VALENTINE CHAPUIS - AFP

En 2025, en la Arquidiócesis de Chicago se unieron a la Iglesia 2430 adultos, la cifra más alta desde 2013. Y en 2026, la arquidiócesis registró un aumento del 52% en el número de personas que unirían a Iglesia Católica durante la Pascua: 1059 personas, frente a las 696 de 2025.

En la encuesta de la Arquidiócesis, el 12% de las personas que participaban en el programa de conversión respondieron que la elección del primer papa nacido en Estados Unidos les “despertó curiosidad y su interés” por hacerse católicos.

Los expertos advierten que se necesitan más datos para saber si la figura de León tuvo algún impacto, dado que las afiliaciones religiosas han sido muy irregulares en los últimos años.

“Es válido pensar que el papa León haya influido, por la visibilidad que le dio a la Iglesia Católica dentro de Estados Unidos”, comentó Mark Gray, investigador de la Universidad de Georgetown y asociado al Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado. “Pero a León le pasa lo mismo que le pasó a Francisco con la pospandemia. A los que hablan de un “efecto Francisco” o un “efecto León” siempre les advierto los mismo: es muy difícil aislar ese factor de otras circunstancias”.

Weiske, sin embargo, señala que los conversos de este año iniciaron el proceso antes de la elección del papa León.