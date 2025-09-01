El avión de Von der Leyen tuvo que aterrizar sin GPS y acusan a Rusia de sabotaje

BRUSELAS.– Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una seria interferencia en su sistema de navegación cuando sobrevolaba Bulgaria, en lo que las autoridades sospechan fue una operación rusa.

La aeronave, que se dirigía a Plovdiv el domingo por la tarde, perdió las ayudas electrónicas de navegación en la aproximación al aeropuerto y debió aterrizar utilizando mapas en papel. “Todo el área del aeropuerto se quedó sin GPS”, señaló un funcionario europeo citado por el Financial Times. Tras una hora de maniobras, el piloto decidió descender manualmente con ayuda de cartas analógicas. “Fue una interferencia innegable”, añadió.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan la valla en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, el 25 de agosto de 2025, en Krynki, al este de Polonia. JANEK SKARZYNSKI� - AFP�

La Autoridad de Servicios de Tráfico Aéreo de Bulgaria confirmó el incidente y advirtió que “desde febrero de 2022 ha habido un notable incremento en los episodios de interferencia GPS y, recientemente, de suplantación de señal (spoofing)”. Estas prácticas, que distorsionan o bloquean el acceso al sistema de navegación satelital, solían emplearse con fines militares, pero cada vez más son utilizadas para interrumpir la vida civil.

La Comisión Europea también reconoció lo ocurrido. “Hubo interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria”, declaró la vocera Arianna Podestà. “Hemos recibido información de las autoridades búlgaras que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia por parte de Rusia. Este incidente realmente subraya la urgencia de la misión que la presidenta está llevando a cabo”, afirmó, recordando que Von der Leyen ha visto “de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas provenientes de Rusia y sus aliados”.

I’m here to reaffirm Europe’s solidarity with Lithuania.



Europe needs a strong Lithuania to protect our borders and our people.



That's why cohesion policy will remain at the heart of the EU budget.



So we continue to support both border security and strong livelihoods. pic.twitter.com/gIktaLOgZE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2025

El Kremlin, en cambio, negó cualquier implicación. “Su información es incorrecta”, replicó el vocero Dmitri Peskov al Financial Times.

Las autoridades europeas han alertado que el aumento de interferencias atribuidas a Rusia podría provocar un desastre aéreo al dejar prácticamente “ciegos” a los aviones comerciales en pleno vuelo. Según la Comisión, Europa es la región más afectada del mundo por este fenómeno, con numerosos casos registrados en el mar Báltico y en países del este que limitan con Rusia. Trece Estados miembros elevaron este año una queja formal a Bruselas sobre el tema.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en la Escuela de la Guardia Fronteriza, cerca de la frontera entre Lituania y Bielorrusia, en las inmediaciones de la aldea de Medininkai, al este de Vilna, capital de Lituania, el lunes 1 de septiembre de 2025. Mindaugas Kulbis� - AP�

El episodio tuvo lugar en el marco de una gira de cuatro días de Von der Leyen por los estados de primera línea frente a Rusia y Bielorrusia. El domingo se encontraba en Plovdiv para reunirse con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, y visitar una fábrica de municiones. “Putin no ha cambiado, y no cambiará. Es un depredador. Solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión”, declaró la presidenta de la Comisión en suelo búlgaro.

Bulgaria se ha convertido en un socio clave en el suministro de material militar a Ucrania: en un inicio aportó armamento de la era soviética y actualmente provee artillería y otros productos fabricados por su amplia industria de defensa. Tras la visita, Von der Leyen partió nuevamente en el mismo avión sin incidentes adicionales.

Agencias AP y Reuters