El bolsonarismo pisó fuerte en las legislativas y tendrá las bancadas más grandes en el Congreso

RÍO DE JANEIRO.- El bolsonarismo demostró su fuerza en las urnas este domingo, no sólo en las elecciones presidenciales, sino también en el Congreso, donde tendrá la bancada más importante.

Los brasileños también votaron este domingo por los 513 miembros de la Cámara baja del Congreso, un tercio de los 81 miembros del Senado y los gobernadores y legisladores estatales.

El presidente Jair Bolsonaro fue el gran ganador de la carrera al Senado este domingo. De 27 escaños, 14 candidatos apoyados por Bolsonaro fueron elegidos, impulsando especialmente la bancada del Partido Liberal (PL), su partido. El expresidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores PT), por su parte, logró posicionar a ocho aliados en el recinto.

Partidarios del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se postula para otro mandato, rezan mientras escuchan los resultados parciales luego del cierre de las urnas para las elecciones generales en Brasilia, Brasil, el domingo 2 de octubre de 2022. Ton Molina - AP

Por primera vez desde la vuelta de la democracia, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) no tendrá la bancada más numerosa del Senado. El partido había conseguido garantizar su hegemonía en la Cámara desde las elecciones de 1986.

La nueva composición de la bancada de aliados de Bolsonaro en el Senado le da un respiro y una fuerza en el Parlamento que no ha tenido en lo que va de su mandato y que aún puede fortalecer decisivamente su campaña en la segunda vuelta. Además, los senadores de Bolsonaro también deberían presionar al Tribunal Supremo (STF), ya que les corresponde juzgar cualquier proceso de destitución de los ministros de la Corte. Además, puede condicionar un eventual gobierno de Lula.

Candidatos elegidos

Los candidatos apoyados por Bolsonaro incluyen a cuatro antiguos ministros de gobierno, como la exministra de Agricultura Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul, y de Damares Alves, que dirigía la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos y fue elegida para el DF, Marcos Pontes (ex de Ciencia y Tecnología, en San Pablo), Rogério Marinho (ex de Integración Nacional elegido por Rio Grande do Norte).

Además de estos, fueron elegidos el vicepresidente Hamilton Mourão (Rio Grande do Sul), el diputado estatal Cleitinho (Minas Gerais) y el ex senador Magno Malta, que vuelve a la Cámara alta. También fueron elegidos los diputados federales Alan Rick (União-AC) e Hiran Gonçalves (PP-RR) y fueron reelegidos los senadores Wellington Fagundes (PL-MT), Romário (PL-RJ) y Wilder Morais (PP-GO).

Todos hicieron campaña con la imagen y son reconocidos como fieles aliados del presidente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se postula para otro mandato, gesticula durante una conferencia de prensa luego del cierre de las urnas para las elecciones generales en Brasilia, Brasil, el domingo 2 de octubre de 2022. Eraldo Peres - AP

Damares derrotó a otra ex ministra de Bolsonaro, la diputada federal Flavia Arruda (PL-DF), en una sangrienta contienda en la que hubo videos apócrifos y que empujó a la izquierda de Brasilia a un dilema sobre el voto útil.

La primera dama Michelle Bolsonaro también participó activamente en la campaña de Damares, infligiendo una derrota al clan Arruda en la capital federal.

El Partido Liberal (PL), la legión del presidente Jair Bolsonaro, tendrá también la mayor bancada en la Cámara de Diputados. Valdemar Costa Neto, presidente nacional del partido, predijo que tendrá 70 escaños en la próxima legislatura.

Actualmente, el PL ya ostenta el título de partido más numeroso en la Cámara de Representantes, con 76 miembros. Eso es porque, tras afiliar a Bolsonaro, absorbió a gran parte de los diputados de la base del presidente elegidos por el PSL hace cuatro años, en detrimento del PP, de los republicanos y también del PTB. Pero en 2018, el partido -que entonces se llamaba PR- eligió 33 diputados.