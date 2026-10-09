El candidato de izquierda Hitler Mussolini ganó una elección local en Perú: las reacciones en redes sociales

En Queropalca, una localidad de 730 habitantes ubicada en la provincia de Huánuco, Perú, obtuvo el primer puesto para las elecciones municipales Ahora Nación, un partido de centroizquierda socialdemócrata fundado en 2023. Un candidato a alcalde con un particular nombre lideró la lista en el pueblo y se convirtió en el virtual ganador de la municipalidad: se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores.

El postulante, de 45 años, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos, según los resultados electorales difundidos tras los comicios municipales del domingo 4 de octubre.

La elección fue reñida. En segundo lugar quedó Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, con 204 votos (30,77%), mientras que la candidatura de País para Todos reunió 187 sufragios (28,20%). De esta manera, la diferencia entre el primero y el tercero fue de apenas 42 votos, sobre un total de 663.

Elecciones municipales en Queropalca Perú

Los resultados de las actas deben ser proclamados por la autoridad electoral correspondiente para que tanto Simeón Flores como el resto de los ganadores se conviertan en alcaldes. Se trata de la elección posterior a la presidencial que se celebró en abril de este año, en la que ganó Keiko Fujimori.

El nombre del candidato a alcalde de Queropalca despertó polémica por la coincidencia con Adolf Hitler, líder del régimen nazi alemán, y Benito Mussolini, dictador italiano y pionero del fascismo. Sin embargo, Flores se presentó por Ahora Nación, una fuerza política identificada como de centroizquierda, y no por una agrupación vinculada con esas ideologías.

El nombre Hitler en Perú

No es la primera vez que un Hitler ocupa un cargo electivo en Perú. Hitler Alba, del partido de centroderecha We Are Peru, fue alcalde de otro pequeño municipio andino, Yungar, entre 2011 y 2014. En 2018 se enfrentó a Lennin Vladímir Rodríguez Valverde, que trató de impugnar la validez de su candidatura. Alba ganó con el 47,7% de los votos.

Durante la campaña se había denominado “el buen Hitler” y utilizó los lemas “Hitler vuelve” y “Hitler con el pueblo”. Afirmó en aquel entonces que su padre no conocía el legado del dictador nazi alemán cuando le puso ese nombre.

También el congresista y médico Hitler Saavedra ocupó un escaño en el Congreso de Perú como miembro de We Are Peru desde 2021 hasta su muerte, en 2024, a los 46 años, cuando estaba de viaje en Cusco.

Murió Hitler Saavedra

Perú tiene miles de personas llamadas Hitler. Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundidos en 2023, 3943 peruanos llevaban ese nombre. Entre estos, 99 fueron llamadas Adolfo Hitler y tres Adolf Hitler.

Aunque un relevamiento internacional llamado Forebears ubicó al país en el primer puesto, la información disponible no permite confirmar que tenga la mayor cantidad de personas con ese nombre en el mundo.

Reacciones en redes

La elección de Simeón Flores generó una ola de comentarios en las redes sociales. En X, numerosos usuarios pusieron el foco en la combinación de su nombre con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Otros recurrieron al humor para reaccionar a la noticia. La difusión también llegó a cuentas en otros idiomas, una prueba del alcance internacional que adquirió el resultado electoral.

Por otro lado, cuentas argentinas también lo relacionaron, por su apellido, a Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid.

Hitler and Mussolini won the election. Together.



In the Peruvian district of Queropalca, Hitler Mussolini Simeón Flores won the mayoral election.



It’s not a nickname or a joke. That’s exactly how the candidate is listed in the official electoral commission database.



He secured… pic.twitter.com/z4X1piy4ad — распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 9, 2026