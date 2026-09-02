El caso Cerimedo sacude a Kast: el Congreso chileno investigará el uso de bots en campañas electorales

SANTIAGO.- La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la creación de una comisión investigadora por el llamado caso Cerimedo, una trama sobre bots, desinformación y posibles nexos entre operadores digitales y el entorno del presidente José Antonio Kast. La iniciativa opositora obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

La comisión buscará reunir antecedentes sobre eventuales actuaciones del gobierno, ministerios y organismos públicos frente al uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas, trolls, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en elecciones y plebiscitos celebrados en Chile desde 2020.

La iniciativa cobró fuerza tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado por un presunto intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller.

El presidente chileno, José Antonio Kast Esteban Felix - AP

Cerimedo es una figura conocida en la derecha regional. Participó de la estrategia de comunicación que llevó a Javier Milei a la presidencia argentina en 2023 y, a fines de 2024, la Justicia brasileña lo incluyó en una investigación vinculada al intento de golpe de Estado de enero de 2023, donde fue señalado como difusor de noticias falsas sobre las elecciones ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

El nombre del consultor también quedó bajo la lupa en Perú. La presidenta Keiko Fujimori negó este miércoles cualquier relación “personal” o “laboral” con Cerimedo. Sin embargo, el argentino viajó a Lima el 27 de julio y permaneció allí hasta el día siguiente, cuando Fujimori asumió la presidencia. Beller aseguró que Cerimedo se reunió ese día con una mujer del equipo de campaña de Fujimori y que ese vínculo había comenzado el año pasado.

Su detención reactivó una controversia que ya había golpeado a la derecha chilena durante la campaña presidencial de 2025. La excandidata Evelyn Matthei denunció entonces una campaña sistemática de ataques digitales que, según afirmó, buscó instalar primero que era responsable de una reforma previsional perjudicial para los trabajadores, luego que era de izquierda o comunista y, finalmente, que padecía Alzheimer. Matthei atribuyó esos ataques a cuentas favorables a Kast.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, Bolivia, donde lo trasladaron para una audiencia cautelar

La dirigente agregó un elemento que alimentó las sospechas: casi 48 horas después de la detención de Cerimedo, dos de las principales cuentas de “troleo” que ella vinculó con sectores republicanos fueron desactivadas. Matthei mencionó a “Neuroc” y “Drestrump” y consideró “muy raro” que desaparecieran justo después del arresto. También recordó una fotografía de Cerimedo junto a integrantes del equipo de Kast.

La polémica creció por los vínculos entre antiguos colaboradores de Cerimedo y el actual gobierno chileno. Según El Mostrador, un portal chileno, tres personas relacionadas con él desde 2020 y con campañas por el rechazo a la reforma de la Constitución de 2022 y la presidencial de 2025 pasaron luego a ocupar cargos en la administración de Kast; entre ellos, Felipe Costabal, jefe de la Secretaría de Comunicaciones.

En paralelo, la oposición abrió varios frentes. El diputado socialista Juan Santana presentó una denuncia ante la Fiscalía que incorporó la detención de Cerimedo, la desactivación de cuentas entre el 18 y el 20 de agosto y el ingreso de antiguos colaboradores del consultor al gobierno. La presentación apunta a posibles amenazas y delitos informáticos, porque el uso de bots no tiene una sanción legal expresa en Chile, y pide acumular causas que hasta ahora avanzan por separado.

Agentes policiales bolivianos trasladan al argentino Fernando Cerimedo RODRIGO URZAGASTI - AFP

El diputado Gonzalo Winter ofició al Ejecutivo para conocer si la Secretaría de Comunicaciones coordinó, financió o entregó “minutas” a cuentas anónimas que amplificaban contenidos oficiales. Entre las cuentas mencionadas figuran Neuroc, Dres Trumpi y Patito Verde.

Kast, por su parte, niega cualquier relación profesional con Cerimedo. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, afirmó el lunes.

Sí admitió conocerlo por encuentros con líderes políticos de la región y dijo que, en 2020, el argentino “habría” asesorado a personas vinculadas con la campaña del Rechazo, aunque remarcó que aquella no fue una campaña del Partido Republicano.

La oposición considera insuficientes esas explicaciones. Santana anunció pedidos de información al Servicio Electoral sobre los gastos de campaña de Kast.

Otros miembros del gobierno chileno también negaron vínculos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien fue jefe de campaña del Partido Republicano y coordinador de Kast en la segunda vuelta, aseguró que no conoce a Cerimedo y negó haber trabajado con él.

Agencia ANSA y diarios El Mercurio y El País