El caso del adolescente asesinado en Gran Bretaña que conmocionó al país y desató una ola de protestas

LONDRES.- El asesinato de Henry Nowak, un joven de 18 años apuñalado en diciembre pasado en la localidad inglesa de Southampton y esposado por la policía mientras agonizaba tras una falsa acusación de racismo, provocó una ola de indignación en Gran Bretaña, donde ayer se multiplicaron las protestas.

El caso volvió a captar atención luego que el asesino fuera condenado este lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, y se difundiera un video que mostraba que la policía no le creyó a Nowak cuando dijo que lo habían apuñalado.

El hecho en cuestión desató un debate sobre la actuación policial, la raza y los delitos con arma blanca, que se trasladó a las redes sociales donde impulsó afirmaciones de un grupo de activistas y políticos de que existe un sesgo contra las personas blancas en el sistema de justicia.

El caso

En las imágenes difundidas esta semana puede verse a Nowak tendido en el suelo, gravemente herido, mientras repite que fue apuñalado y que no puede respirar. Sin embargo, los policías presentes en la escena no le creyeron, lo esposaron, y aceptaron la versión del verdadero atacante Vickrum Digwa, de 23 años.

Ataque a un adolescente británico

Digwa, ciudadano británico de origen indio y fe sikh, también captado por las cámaras corporales de los agentes, logró inicialmente convencer a la policía de que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, de 18 años, que era blanco y alegó haber actuado en legítima defensa tras el ataque inexistente.

Cuando llegaron los agentes, trataron al hombre herido como sospechoso, antes de percibir su lesión e intentar reanimarlo.

Tras meses de investigación judicial, Digwa fue declarado este lunes culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años, mientras que el juez de la causa aseguró que no creía que Nowak hubiera dicho nada racista a su atacante.

Luego de la sentencia, la policía difundió el video en cuestión el que se ve a los agentes restando importancia a las palabras de Nowak cuando les dijo que lo habían apuñalado y repetía que no podía respirar.

En simultáneo, la Oficina Independiente de Conducta Policial, que investiga denuncias de mala conducta policial, está examinando las actuaciones de los agentes de la policía de Hampshire y de la isla de Wight. El Consejo Nacional de Jefes de Policía dijo que revisará sus directrices antirracismo a raíz del homicidio.

Protestas

Tras el veredicto y la divulgación del video esta semana se volvieron a convocar manifestaciones contra el accionar de la policía, que ya vienen creciendo en Southampton, impulsadas desde el inicio del caso por referentes y grupos nacionalistas, quienes apuntan contra las supuestas culpas del “progresismo políticamente correcto”.

Ayer en Southampton, se llevó adelante una protesta donde un grupo de manifestantes atacaron a la policía con sillas, piedras y bengalas. Según se informó, dos personas fueron detenidas y 11 agentes y un perro policía resultaron heridos.

Henry Nowak was kind, thoughtful and much-loved. His life was stolen from him, leaving his family and loved ones devastated.



The bodycam footage is harrowing. It’s absolutely right that the IOPC is looking at this. There are serious questions for the police to answer. pic.twitter.com/0KVvnR6nK7 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 2, 2026

Tras ello, la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a activistas de apropiarse de una tragedia para avivar la violencia. La funcionaria dijo además que la familia Nowak había hecho ayer “un llamado contundente” para que no se utilizara la muerte del joven para “crear más división, odio o tensión”.

Y luego señaló: “No puede haber justificación para apropiarse esta tragedia y avivar la violencia y el desorden. Los responsables pueden esperar enfrentarse a todo el peso de la ley”.

Por su parte, el primer ministro, Keir Starmer, aseguró hoy que el caso había dejado “serias preguntas que deben responderse, incluyendo cómo las acusaciones de racismo influyeron en el pensamiento policial”. Pero apuntó contra la violencia callejera a la que calificó de “vergonzosa y completamente inaceptable”.

El pueblo británico arde de indignación. Y le sobran motivos.



Henry Nowak, 18 años, esposado por su propia policía mientras se desangraba en el suelo. Esposado él. La víctima. Para no ofender a quien le acababa de coser a puñaladas.



Los grandes medios, mudos, para variar. Las… https://t.co/0z0iPWWwr0 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 2, 2026

Después de la audiencia de sentencia, el padre de la víctima, Mark Nowak, dijo que el caso no trataba de racismo ni de religión, y que quería que la muerte de su hijo condujera a calles más seguras y no se utilizara para crear “más división, odio o tensión”.

Sin embargo, Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reformar Reino Unido, aseguró este martes que el caso era un ejemplo de la llamada policía de dos niveles, un argumento popular de la extrema derecha que sostiene que las minorías étnicas reciben un mejor trato que las personas blancas.

Bajo este argumento, Farage instó a la gente a responder al incidente con “pura rabia fría”, y afirmó que “las vidas blancas importan tanto como las vidas negras”.

It is this or death https://t.co/zCDJXO9gW1 — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2026

En una línea similar, se expresaron el propietario de X, Elon Musk, y el activista británico de extrema derecha Staphen Yaxley-Lennon, conocido como Tommy Robinson.

A su vez, algunos políticos han pedido que se prohíba a los sijs portar cuchillos ceremoniales, conocidos como kirpanes. El juez dijo que Digwa tenía un kirpán pequeño, pero también llevaba una daga sij enfundada de 8 pulgadas (21 centímetros) que fue utilizada como el arma para matar a Nowak.

La jefa de policía de Hampshire, Alexis Boon, dijo que comprendía el “deseo de respuestas y rendición de cuentas”.

“Pero eso debe hacerse de la manera correcta y no utilizarse como excusa para amenazar e intimidar a mis agentes y llevar la violencia a nuestras calles, causando miedo y daño a quienes viven y trabajan en Hampshire y en la isla de Wight”, concluyó al respecto.

Agencias AP y ANSA