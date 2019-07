El cerebro del atentado del 11-S ofrece colaboración para no ser ejecutado

El ideólogo de los ataques contra las Torres Gemelas ofreció ayudar a las víctimas en sus demandas contra Arabia Saudita a cambio de no ser ejecutado Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 15:52

Kalid Sheijh Mohammed, sindicado como el presunto "cerebro" detrás de los atentados contra las torres gemelas en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, aseguró que ayudará a las víctimas en sus demandas contra el gobierno de Arabia Saudita si Estados Unidos desiste en su intención de condenarlo a la pena de muerte.

"En ausencia de una posible sentencia de muerte, sería posible una cooperación mucho más amplia", señalaron los abogados de Mohammed a los abogados de los demandantes, según una carta presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.

El video inédito del atentado a las Torres Gemelas que se difundió en YouTube - Fuente: YouTube 28:59

Video

Los abogados del presunto cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 aclararon también que, si bien el acusado todavía no estaría dispuesto a testificar contra Arabia Saudita, la situación podría variar si los cargos que se le podrían imponer variaran.

La carta fue presentada por The Wall Street Journal el lunes pasado, el mismo día en que el presidente norteamericano Donald Trump promulgó una ley para reponer miles de millones de dólares en fondos para las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

El gobierno saudí, en tanto, ha negado numerosas veces su participación en el citado atentado, en el que tres aviones comerciales secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono, en Washington. Además, otro avión secuestrado cayó a tierra cerca de Shanksville, en Pensilvania. En los atentados murieron unas 3000 personas.

El ataque del 11 de septiembre de 2001 dejó el saldo de 3000 víctimas fatales

La supuesta relación de Arabia Saudita con los atentados puede deducirse de que quince de los 19 terroristas de Al Qaeda que participaron en los ataques eran ciudadanos saudíes. Además, quien fuera el líder de la organización terrorista, Osama Bin Laden, pertenecía a una familia prominente de dicho país.

Las sospechas de que hubiera vínculos entre los organizadores de los atentados y funcionarios de Riad siempre existieron, pero el gobierno Saudí siempre negó cualquier vinculación.

La respuesta de los abogados de las víctimas

Mohammed fue capturado en Pakistaán 2003, pero hasta 2012 no se presentaron cargos formales en su contra y aún no comenzó el juicio. Jason Wright, uno de los abogados del presunto terrorista, señaló que, sea cual sea el veredicto, lo más probable es que su cliente no sea puesto en libertad.

James Kreindler, abogado de las familias de las víctimas, en una entrevista con CNBC dijo: "No sé" si creía que la oferta de KSM (las siglas que representan a Mohammed) era seria. Kreindler dijo que los demandantes habían "contactado -a KSM- porque obviamente queremos hacer todo lo posible para documentar la participación de Arabia Saudita en el 11 de septiembre".

"No tengo idea de si alguna vez cooperará -dijo el letrado-. Los chicos de nuestro equipo han estado presionando por esto por un tiempo".

Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, fue el que ordenó los ataques

Robert Haefele, otro abogado que firmó la carta con Kreindler, también dijo que no sabía si la oferta de ayuda de KSM es genuina, pero también dijo que las familias de las víctimas "no planean dejar ninguna piedra sin remover".

"Las familias han persistido en sus esfuerzos durante más de una década -dijo Haefele-. Nuestra opinión es que el dique de la información ahora tiene una grieta".

"Las familias simplemente no se van a ir. Seguiremos tirando de los hilos hasta que lleguemos a la verdad del asunto", concluyó Haefele.