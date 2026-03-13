Cuba anuncia que comenzó a dialogar con Estados Unidos

LA HABANA (AFP).- Miguel Díaz Canel ratificó diálogos diplomáticos con delegados del gobierno de Donald Trump. El jefe de Estado comunicó la novedad ante las cámaras de la televisión local. Estas conversaciones buscan alternativas ante las amenazas declaradas por Donald Trump.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en presencia de altos funcionarios del régimen. La confirmación del vínculo ocurrió en un marco de renovada tensión política entre Washington y La Habana.

Las imágenes que emitió la señal televisiva de la isla mostraron a Díaz-Canel durante el encuentro con la plana mayor del país. El funcionario explicó que los encuentros buscaron soluciones por la vía del diálogo para resolver las diferencias bilaterales presentes entre los dos países.

