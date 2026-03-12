Qué hay detrás de la Guerra de Medio Oriente y qué busca cada país involucrado

En el duodécimo día del conflicto entre Israel e Irán, la escalada en Medio Oriente volvió a poner en evidencia la disputa estratégica entre los países y sus aliados regionales. En ese contexto, el especialista en defensa e inteligencia Juan Carlos Ozarán analizó en LN+ cuáles son los intereses geopolíticos que explican la confrontación y qué busca cada actor involucrado.

Según señaló, el enfrentamiento no responde únicamente a un episodio militar puntual, sino a una rivalidad histórica que combina factores políticos, ideológicos y religiosos. A partir de su experiencia en la región —vivió un año en Israel y otro en Siria—, describió las tensiones que atraviesan a Medio Oriente y el papel que juegan Estados Unidos y las monarquías del Golfo.

Juan Carlos Ozaran, especialista en defensa e inteligencia

La rivalidad entre Israel e Irán

Ozarán explicó que el eje central del conflicto se encuentra en la relación entre Israel e Irán, dos países que mantienen una confrontación sostenida desde hace décadas. “Viví un año en Israel y un año en Siria. Irán es el gran enemigo de Israel”, afirmó durante la entrevista.

Según detalló, los intereses de ambos Estados se oponen de manera directa. En ese sentido, señaló que Israel busca la caída del régimen iraní, aunque no la desaparición del país como Estado.

De acuerdo con el especialista, el objetivo apunta a un cambio político en Teherán más que a la eliminación del Estado iraní.

Un niño juega en un tanque entre las ruinas de Sarajevo Revista Enraizada

El discurso político del régimen iraní

En su análisis, Ozarán también recordó que el enfrentamiento tiene un componente ideológico que se remonta a varias décadas. “Irán, desde la década del 70, habla de la destrucción del gran y pequeño Satán, Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Para el analista, ese discurso consolidó una confrontación política con Washington y con el Estado israelí que sigue condicionando el escenario regional.

Una gran columna de humo se eleva sobre Teherán después de que se reportaran explosiones en la ciudad Contributor - Getty Images Europe

Arabia Saudita y la alianza con Estados Unidos

El especialista también se refirió al rol de Arabia Saudita en el equilibrio de poder en Medio Oriente. Según indicó, el país mantiene desde hace décadas una alianza estratégica con Estados Unidos.

Esa relación se reflejó, entre otros episodios, en la primera Guerra del Golfo, cuando ambos países actuaron como aliados frente a amenazas en la región. Al mismo tiempo, señaló que otros países del área no se encuentran en condiciones de involucrarse militarmente.

“Ni Irak ni Siria están en condiciones de apoyar acciones militares porque no tienen la capacidad y a esta altura tampoco tienen la intención”, afirmó.

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Washington Alex Brandon - AP

Las divisiones dentro del mundo islámico

Ozarán también planteó que la disputa regional no solo responde a intereses geopolíticos, sino también a tensiones religiosas dentro del propio islam. Según explicó, Irán busca desestabilizar a las monarquías del Golfo, tanto desde el plano económico como político, con el objetivo de debilitar a los países petroleros y generar presión sobre sus economías.

En ese escenario también aparece una fractura histórica dentro del islam. “Existe la división entre sunitas y chiitas”, explicó. Para el especialista, esa diferencia religiosa constituye uno de los factores que alimentan las disputas de poder en la región.

Irán es el principal Estado chiita del mundo Getty Images

La estrategia de presión sobre Irán

Finalmente, el analista analizó el papel de Estados Unidos en el actual escenario internacional. Según señaló, Washington enfrenta límites para intervenir directamente en nuevos conflictos armados en la región.

“Estados Unidos sabe que no puede volver a Afganistán ni Irak”, sostuvo. En tanto, explicó que la estrategia estadounidense apunta a generar presión interna dentro de Irán. “Los bombardeos estratégicos y operacionales buscan que el sistema de defensa y el sistema político colapsen, pero que ellos mismos paguen el costo”, concluyó.