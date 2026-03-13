Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 13 de marzo

Un ataque con misiles provocó este viernes decenas de heridos y dañó edificios en el norte de Israel, según dijeron las autoridades, mientras Irán anunció una nueva oleada de misiles lanzados hacia territorio israelí.

Los equipos de bomberos estaban respondiendo a un “impacto directo de un misil sobre una estructura” en la ciudad de Zarzir, en el norte del país, que dañó varias casas y provocó un incendio que luego fue extinguido, dijo el Departamento de Bomberos y Rescate de Israel.