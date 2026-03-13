LA NACION
Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 13 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios del sur de Beirut
Decenas de heridos y edificios dañados por un ataque con misiles en el norte de Israel

Un ataque con misiles provocó este viernes decenas de heridos y dañó edificios en el norte de Israel, según dijeron las autoridades, mientras Irán anunció una nueva oleada de misiles lanzados hacia territorio israelí.

Los equipos de bomberos estaban respondiendo a un “impacto directo de un misil sobre una estructura” en la ciudad de Zarzir, en el norte del país, que dañó varias casas y provocó un incendio que luego fue extinguido, dijo el Departamento de Bomberos y Rescate de Israel.

Un soldado francés murió en un ataque en el Kurdistán iraquí

Un militar francés murió “durante un ataque” en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, anunció la madrugada de este viernes el presidente Emmanuel Macron en la red social X.

“El suboficial Arnaud Frion, del 7.Âº Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió el mandatario, y añadió que “la guerra en Irán no puede justificar este tipo de ataques”.

EE.UU. permite temporalmente la venta de parte del petróleo ruso

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó este jueves que el país habilitó temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el jueves en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a partir del 12 de marzo y hasta el 11 de abril.

El ejército israelí dice que misiles iraníes se dirigen hacia su territorio

El ejército de Israel anunció el viernes que Irán lanzó una nueva oleada de misiles hacia su territorio, y pidió a las personas en las zonas amenazadas que se dirijan a los refugios.

“Hace un rato, las FDI identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza”, escribió el ejército en su canal oficial de Telegram.

Terror en las calles de Beirut, una ciudad partida donde los ataques israelíes no dan tregua

Elisabetta Piqué

Explosiones, columnas de humo negro, terror, shock y centenares de personas acampadas en las calles, en las plazas y en la famosa “corniche”, la costanera de Beirut.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios del sur de Beirut
Si en Beirut casi todos creían estar acostumbrados a la guerra -el Líbano padeció una sangrienta guerra civil entre 1975 y 1990 y luego diversos conflictos contra Israel, el último, en 2024-, lo que sucede ahora, dicen, horrorizados, es algo nunca visto.

Un hombre observa el lugar de los ataques aéreos israelíes nocturnos en los suburbios del sur de Beirut el 12 de marzo de 2026.
Un avión de reabastecimiento de combustible estadounidense se estrelló en Irak

El ejército estadounidense afirmó que se están realizando esfuerzos de rescate después de que un avión de reabastecimiento de combustible KC-135 se estrellara en Irak. Precisó que involucró a dos aeronaves y que una aterrizó sin problemas. Asimismo, especificó que ni el fuego hostil ni el amigo fueron los culpables.

