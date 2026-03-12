Quién es René Redzepi, el chef danés acusado de malos tratos a su personal

El reconocido chef René Redzepi renunció a su cargo en Noma, el multipremiado restaurante danés, tras la difusión pública de múltiples testimonios sobre maltratos físicos y psicológicos contra sus empleados. La decisión del directivo ocurrió este fin de semana ante la revelación periodística de agresiones sistemáticas en la cocina del establecimiento.

La renuncia de René Redzepi

El diario estadounidense The New York Times publicó las declaraciones detalladas de los afectados sobre episodios violentos ocurridos entre los años 2009 y 2017. Los exempleados denunciaron agresiones físicas y humillaciones públicas por parte del líder del espacio durante extensas jornadas de trabajo.

Las acusaciones sobre el accionar del experto incluyen “puñetazos en la cara” y pinchazos con utensilios de cocina a varios trabajadores del lugar.

René Redzepi abandonó su puesto en el restaurante tras las múltiples acusaciones por violencia laboral Instagram: @reneredzepinoma

El artículo periodístico expone las graves consecuencias de estas actitudes sobre la salud mental de las víctimas. “Describieron traumas duraderos derivados de abusos psicológicos, como intimidación, críticas a sus cuerpos y ridiculización pública”, detalla la nota del medio neoyorquino.

Alessia, actual cocinera en la ciudad de Londres, relató su amarga experiencia al periódico de Estados Unidos. “Ir a trabajar era como ir a la guerra”, contó la profesional gastronómica. “Tenías que obligarte a ser fuerte, a no mostrar miedo”, agregó en su testimonio sobre las condiciones de presión en el recinto.

El descargo del chef tras su renuncia

El cocinero utilizó su perfil oficial en Instagram para comunicar su salida definitiva de la conducción del proyecto. “Después de más de dos décadas de construir y liderar este espacio, decidí alejarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes ahora lo guíen en su próximo capítulo”, escribió en su publicación junto a un video donde le anunciaba a su equipo la decisión.

René Redzepi anunció su renuncia

El fundador también se refirió a las graves acusaciones en su contra mediante un mensaje sobre sus acciones pasadas frente al equipo. “Trabajé para ser un mejor líder y Noma dio grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propias acciones”, sostuvo en su descargo.

El descargo de René Redzepi (Instagram: @reneredzepinoma)

La trayectoria de René Redzepi

El líder gastronómico vivió una infancia sumido en la pobreza extrema por la migración de su padre desde Macedonia al huir de las consecuencias de la posguerra. La familia regresó tiempo después para visitar a sus parientes en la región junto a la madre del cocinero de nacionalidad danesa. El protagonista relató su historia al diario LA NACION en noviembre del año 2021.

“En casa, la cocina, siempre fue un tema de valor: usar lo que hay, no desperdiciar, comer de todo, participar en la compra y en la preparación... Era esencialmente un momento valioso, pero veloz”, expresó el cocinero durante la entrevista.

El líder gastronómico comunicó su renuncia oficial ante la difusión de las denuncias por abusos psicológicos Soeren Bidstrup - Ritzau Scanpix Foto

La historia de Noma

El nombre del establecimiento proviene de un acrónimo específico de las palabras danesas nordisk y mad, que significan nórdico y comida. El proyecto abrió sus puertas en el año 2003 en un embarcadero del centro de Copenhague. El espacio cerró sus instalaciones en 2016 y reabrió dos años después en las afueras de la capital de Dinamarca.

La revista Restaurant consideró al proyecto como el mejor del planeta en cinco ocasiones distintas. Los galardones ocurrieron en cuatro años consecutivos entre 2011 y 2014, y la última distinción llegó en el año 2021. Adémas, la guía Michelin otorgó tres estrellas al menú del lugar. El experto publicó a su vez tres libros sobre su especialidad y participó de un documental. La producción audiovisual registra sus amplios conocimientos y el proceso para llevar el proyecto adelante. La Fundación James Beard entregó dos premios a su labor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.