CARACAS.– El chavismo anunció que dará marcha atrás con una de las leyes más cuestionadas por las organizaciones civiles y la oposición venezolana. La Asamblea Nacional derogará la norma que establece penas de hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones internacionales contra el gobierno, según anunció este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la presidente interina de Venezuela.

El funcionario informó que el próximo martes 1 de diciembre presentará ante el Legislativo el procedimiento para dejar sin efecto la llamada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, aprobada en noviembre de 2024, durante el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez JUAN BARRETO - AFP

“Queremos informar al país que vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, afirmó Rodríguez ante los medios de comunicación. El dirigente, que en aquel momento había celebrado la aprobación de la norma y prometido castigos para los que consideraba “traidores a la patria”, justificó ahora el cambio de posición en el nuevo escenario político.

“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela y cumplió en su debido tiempo su cometido”, sostuvo.

Además, aseguró que ningún ciudadano venezolano había sido sometido a las sanciones más severas contempladas en el instrumento y consideró que su derogación sería “muy sana” como contribución al proceso de diálogo.

La decisión se enmarca en las negociaciones que mantienen representantes del oficialismo con un sector de la oposición, encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Durante el tercer ciclo de conversaciones, celebrado en octubre, ambas delegaciones habían acordado revisar varias normas cuestionadas por su impacto sobre los derechos políticos y las libertades civiles.

La Ley Simón Bolívar fue una de ellas. Tras su aprobación, distintas organizaciones no gubernamentales la cuestionaron y la describieron como una herramienta de control contra el disenso.

Delcy Rodriguez FEDERICO PARRA - AFP

Sin embargo, el anuncio de Rodríguez no supone por sí mismo la rehabilitación política de María Corina Machado ni de otros dirigentes opositores inhabilitados. Se trata de dos mecanismos legales diferentes: las sanciones previstas en la Ley Simón Bolívar y las inhabilitaciones administrativas que establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Esta última norma es la que está en el centro de otra de las discusiones del diálogo político. Allí se establecen los mecanismos que permiten inhabilitar a candidatos para ejercer cargos públicos, entre ellos los utilizados contra Machado y la propia Figuera.

En una entrevista con la agencia EFE publicada el miércoles, la dirigente opositora explicó que las conversaciones no apuntan a elaborar una lista de nombres para rehabilitar, sino a modificar el artículo 105 de la Ley de Contraloría. Según Figuera, una reforma permitiría que los afectados acudieran luego a las instancias correspondientes para solicitar la recuperación de sus derechos políticos.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth [e]PRESIDENCY OF VENEZUELA - XinHua

El chavismo y la oposición concluyeron esta semana su cuarto ciclo de conversaciones, en el que también avanzaron sobre la reforma de la Ley de Partidos Políticos y la concesión de licencias a emisoras de radio y televisión. El quinto encuentro está previsto para el 10 de diciembre.

Agencia AFP