El Comando Sur de Estados Unidos se reunió con mandos militares cubanos en Guantánamo

El general estadounidense Francis Donovan, ​jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió este viernes con mandos militares cubanos en el perímetro de la Base ​Naval de Guantánamo, informó la agencia Reuters.

La reunión de Donovan en Cuba es la primera de un jefe del Comando Sur con autoridades de ese país en mucho tiempo, y se da en un contexto de preocupación en Cuba por un posible ataque militar estadounidense.

La delegación ​cubana incluía al ​general cubano Roberto Legra Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General.

Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba (Foto AP/Alex Brandon, archivo) Alex Brandon - AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó a Cuba entre los objetivos de política exterior de su segundo mandato e insinuó incluso que ‌se convertirá en su prioridad una vez que termine la guerra con ⁠Irán.

Cuba es un enclave estratégico en América Latina y un antagonista de Estados Unidos ‌desde la revolución de Fidel Castro en 1959.

Trump ⁠cuenta con un fuerte apoyo de ⁠los cubanos exiliados en Miami, que presionan para que Estados Unidos impulse un cambio de régimen.

El ‌20 de mayo último, Washington ​acusó formalmente al expresidente Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por el derribo en 1996 de un avión civil operado por exiliados de Miami.

Horas después de que se conociera esa acusación, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos estaba “muy enfocado” en cambiar el sistema comunista de Cuba.

Cuba apeló a la comunidad internacional

El martes último, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar una “catástrofe” en la isla, que está bajo bloqueo energético de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla (AP Foto/Richard Drew, Archivo) Richard Drew - AP

“Hago un llamado a la comunidad internacional para que se movilice para evitar una catástrofe humanitaria que podría imponerse por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible”, expresó Rodríguez, quien abogó por “solidaridad” hacia Cuba.

La situación de la isla empeoró cuando Trump cortó el suministro de petróleo procedente de Venezuela tras el derrocamiento del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el 1 de enero último.