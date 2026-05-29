Un analista internacional explicó en detalle qué puede pasar con el principio de acuerdo en Medio Oriente y el objetivo de Irán

El conflicto en Medio Oriente suma otro capítulo en relación a las declaraciones cruzadas entre el régimen iraní y la administración de Donald Trump, para poder llegar a un acuerdo entre ambos. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, profundizó en las declaraciones del mandatario estadounidense y la posibilidad de un memorando.

En relación a quién ganó la guerra, Repetto sostuvo: “Creo que a esta altura hay que preguntárselo y quizás por eso al presidente Trump le es tan difícil tener que aceptar o tragar el sapo que significaría firmar lo que conocemos hasta ahora: el memorando con Irán”.

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“Es el principio del principio de un acuerdo, ni siquiera es, estamos hablando de acuerdo definitivo, terminar la guerra”, subrayó el especialista

En ese sentido, remarcó que hasta ahora, ninguno de los objetivos que se impusieron al comienzo de esta guerra. “Con lo cual bajo la información concreta Estados Unidos no logró ganar la guerra, esa es una realidad, difícil para el Gobierno de Trump, que está camino a esta elección de mediano término”, analizó.

El objetivo de Irán

Según el mandatario estadounidense, el régimen iraní se encuentra cada vez más debilitado tras los bombardeos que comenzaron meses atrás. “Hoy Irán siente que es más fuerte que antes porque ha logrado resistir y aguantar”.

“Cuando empezaba el conflicto, el objetivo del régimen iraní era aguantar y resistir. No solo aguante y resiste, sino que ahora le está imponiendo los dos tiempos a Estados Unidos y las condiciones”.

En cuanto al rol de los Estados Unidos en la guerra sostuvo: “Estados Unidos e Israel no lograron, más allá de todo, el poderío militar, que es claro que lo tienen, y todos los duros ataques que han realizado contra Irán, doblegar al régimen, por lo menos a la foto de hoy”.

Donald Trump sostiene que Irán se encuentra muy debilitado Jacquelyn Martin - AP

La posibilidad de un memorando

Aunque el entendimiento por ambas partes para poder llegar a un acuerdo depende del la decisión de Donald Trump, Repetto sostuvo: “Supuestamente hay un tipo de memorando, lo que más claro está hasta ahora es: ´Congelemos la situación durante 60 días, que se abra el estrecho Ormuz´" y, enseguida, agregó: “Pero por ahora es una intención porque faltaba que el presidente de los Estados Unidos diera su visto final”.

“Nadie va a reconocer una derrota, pero es lo que está pasando en este momento. Así que hay que esperar y ver”, concluyó.