El copiloto de Flydubai planeaba un atentado suicida en el aeropuerto de Tel Aviv, según la investigación

DUBAI.- El copiloto omaní del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv, quien agredió gravemente al piloto a finales de septiembre antes de ser reducido por colegas y pasajeros, planeaba un atentado suicida en el aeropuerto de Ben Gurion, según informó el viernes la fiscalía de los Emiratos Árabes Unidos.

El hombre se inspiró en los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, y “afirmó haber actuado solo, sin la participación de otros”, declaró el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al-Shamsi, en un comunicado, y añadió que la investigación continúa “para verificar esta afirmación”.

En la imagen se ve a pasajeros en la zona de llegadas del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. JACK GUEZ - AFP

Los fiscales emiratíes que investigaron el incidente descubrieron que el copiloto usó dos vuelos anteriores a Tel Aviv para “familiarizarse con la ruta de vuelo y el aeropuerto”, informó la agencia WAM.

El pasado 30 de septiembre, el copiloto de un vuelo que había partido de Dubai rumbo a Tel Aviv, con 174 pasajeros a bordo, atacó al capitán de la aeronave y esto obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Durante el ataque, el comandante, de nacionalidad india, logró abrir la puerta de la cabina y fue asistido por varios de los pasajeros, que relataron más tarde cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante por el control del avión.

El incidente provocó que ‌el avión cayera en ⁠picada cerca de 5000 metros ⁠en 30 segundos, según Flightradar24.

El Capitán Smit Machchhar, quien fue apuñalado el miércoles 30 de septiembre en un incidente aéreo en pleno vuelo de FlyDubai X | Twitter

El hombre confesó días atrás que su objetivo era vengar “lo ocurrido en la Franja de Gaza” y “morir como mártir”, según detalles de la investigación dados a conocer por un canal de televisión emiratí.

“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”, declaró Hammam al-Hammami durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos, según informó el canal israelí Channel 12. Esta revelación aportó un motivo explícito atribuido al sospechoso desde el dramático episodio, cuando atacó al comandante del vuelo FZ1073 y trató de tomar el control de la aeronave.

El fiscal general afirmó que el sospechoso trabajó antes para varias aerolíneas en distintos países, entre ellas ‌Oman Air y Royal ​Air Maroc, antes de incorporarse a FlyDubai en enero de 2026.

Pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita son recibidos en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. Ohad Zwigenberg - AP

El copiloto “cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluido poseer una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y completar las revisiones requeridas”, afirmó el fiscal general emiratí.

La gran mayoría de los pasajeros a bordo de la aeronave eran israelíes, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los elogió a ellos y al comandante por su valentía para frustrar el ataque.

A raíz del suceso, el premier ordenó “un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel”.

Agencias AFP, ANSA y Reuters